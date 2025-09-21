Daniel Fernández Domingo, 21 de septiembre 2025, 08:22 Comenta Compartir

Adriana Lastra (Ribadesella, 1979) rompe su silencio en esta entrevista. La que fuera vicesecretaria general del PSOE y hoy delegada delGobierno enAsturias atiende a este periódico tras el estallido de los casos Ábalos y Cerdán. Y lo hace con una mezcla de firmeza y desahogo. Habla de su marcha de la primera línea política, de las tensiones internas en el partido y de cómo, según asegura, Santos Cerdán convirtió su día a día en una auténtica pesadilla. Lastra describe un clima de hostilidad por parte de quien fue secretario de Organización del partido y a quien se le atribuye ser el cabecilla de la trama que cobraba mordidas por la concesión de contratos y que estaba formada también por el exministro de Fomento José Luis Ábalos y su colaborador Koldo García.

– ¿Cómo se quedó usted cuando saltó el caso Ábalos?

– Pues como todo el partido, ¿no? Lo viví con mucho dolor.

– Recientemente la exesposa de Ábalos, Carolina Perles, afirmaba en una entrevista que ella les contó durante una fiesta a usted y a quien fuera directora de comunicación delPSOE, Maritcha Ruiz, las andanzas de su marido. ¿Es así?

– Bueno, yo creo que con el tiempo todo se distorsiona y eso no es correcto. En primer lugar, no estábamos en una fiesta, porque estábamos en pandemia. Yo estaba en casa de Maritcha, era octubre de 2020 y entonces por el cierre perimetral yo no podía venir a Asturias pero sí moverme por Madrid. Y estábamos nosotras, no había nadie más, no había ninguna fiesta. Luego llegó Carolina, acompañadapor Koldo, así que ya puede imaginarse lo que nos podía contar delante de Koldo.

– Que fue...

– No nos contó nada más allá de las dificultades que estaba atravesando su matrimonio por las infidelidades de su marido. No quiero descender más porque son temas que no me competen a mí, pero ella realmente lo que nos dijo fue: 'Mi matrimonio está roto'.

– Por tanto, usted no tenía conocimiento ni sospechas del cobro de mordidas.

– ¡Qué sospechas iba a tener de nada, ni de ninguna trama! Vamos, es que si hubiera sabido que había una trama corrupta o que estaban inmersos en alguna cuestión oscura, como lo que se está ahora mismo investigando, evidentemente yo hubiera ido a la Fiscalía. Por supuesto que no sabía nada. Ella lo único que nos contó fue que José Luis le era infiel.

– ¿Y de Santos Cerdán, sabía o sospechaba algo?

– Sabía que yo no le concitaba simpatías, pero tampoco sabía el grado de las mismas como para verme en un informe de la UCO [en una de las grabaciones aportadas por Koldo García de una conversación suya conCerdán el primero afirma que Ábalos «habla pestes de Adriana y que se la quiere cargar sí o sí», a lo que Cerdán responde «y ahora a mí»]. No entendía el por qué, pero después de todo lo que hemos visto, ya lo entiendo. Y no es porque tuviéramos una confrontación, como a veces se dijo; lo que había era intentar quitarme a mí del medio.

– ¿De qué forma?

– Me hizo la vida imposible. No me dejaba ejercer mis funciones, filtraba cosas en los medios de comunicación contra mí...

– ¿Y por qué Santos Cerdán la tenía tomada con usted?

– Eran Santos Cerdán y la gente que le rodeaba. Nunca entendí esa situación, porque a la cara me decía que era mi amigo. '¿Pero por qué me estáis haciendo esto, que lo estoy viendo?', le preguntaba. Y él lo negaba. Como estaba emocionalmente tan inestable a cuenta de mi embarazo llegué a pensar que quizá yo estaba errada.Pero bueno, tres años después llega el informe de la UCO y vi que no, que no estaba equivocada.

– Dice que Cerdán le hizo la vida imposible.¿Qué le hizo?

– Son cosas muy sutiles, lo que se suele llamar el infierno de terciopelo. Pero bueno, son las cosas que se nos suele hacer a las mujeres en cargos de responsabilidad.¿De qué hablamos? De aislarme, sacarme de las reuniones, no contarme las cosas, ir por detrás malmetiendo contra mí, tergiversar lo que decía...

– ¿Precipitó esta situación su renuncia a la Vicesecretaría General del PSOE?

– Yo estaba en una situación difícil. Estaba embarazada, con un embarazo muy complicado y en una situación emocionalmente muy inestable. Y en un momento dado decidí que me tenía que ir por mi salud y por la de mi bebé. Y esa decisión fue tajante.Nunca le dije al presidente, 'Pedro, o resuelves esto o me voy'. No le dije que me estaban haciendo la vida imposible.

– ¿Intentó PedroSánchez que se quedara?

– Sí lo intentó, pero le dije que mi situación personal y mi embarazo no me permitían continuar al frente de la Vicesecretaría General y que me quería ir a mi casa y que, por lo tanto, esa decisión me competía a mí y solo a mí.

– Y una vez que fue madre, por dos veces, PedroSánchez volvió a intentar recuperarla para su Gobierno.

– El presidente siempre ha contado conmigo.Me ofreció ser ministra [de Sanidad] y luego delegada del Gobierno de España enAsturias, que sí acepté. Yo no puedo más que estarle agradecida.

– ¿Cuándo comenzó ese 'infierno de terciopelo' del que habla?

– Sobre todo a raíz del Congreso federal de Valencia, en octubre de 2021.

Amnistía y quita

– ¿Usted defiende la amnistía a los líderes del 'procés'?

– Sí, por supuesto. Creo que la amnistía era necesaria para superar una situación en Cataluña, como así ha ocurrido, y ha sido con mucho esfuerzo y no pocos quebraderos de cabeza del presidente del Gobierno y de todo el PSOE. Lo hemos hecho bien, sabiendo que tenía un coste electoral.

– ¿Y la quita de la deuda?

– Completamente de acuerdo. Cómo se puede oponer uno a que, por ejemplo,Asturias pueda beneficiarse de 1.500 millones de euros de quita. Es una extraordinaria noticia. No entiendo que algunas comunidades autónomas vayan a decir no a la quita. Mentira, van a decir que sí.¿Cómo se va a negar Andalucía, que es la comunidad que sale más beneficiada?Vamos, no se lo creen ni ellos.

