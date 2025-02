Sánchez trata de erigirse en referencia contra Trump y emplaza al PP a romper con Vox

De los 26 minutos que ha durado este sábado la intervención de Pedro Sánchez en el congreso del PSE-EE en San Sebastián, no menos ... de veinte los ha dedicado a advertir sobre los peligros que a su modo de ver representa la «multinacional ultra» liderada por Donald Trump y que en España tendría su filial en Vox. El presidente del Gobierno ha realizado una encendida defensa de las «políticas progresistas» frente al «auténtico desmantelamiento» que atribuye a la derecha y ha emplazado al PP a romper con los de Santiago Abascal, «un caballo de Troya» en Europa.

El jefe del Ejecutivo, que en su discurso apenas ha hecho referencias a Euskadi más allá de ensalzar la contribución del PSE-EE a la «diversidad» de una «España plural», llegaba a la capital guipuzcoana tras una semana de crisis en el seno del Gobierno. Sánchez no ha querido hacer alusión alguna al enfrentamiento entre María Jesús Montero y Yolanda Díaz por la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), sólo ha prometido que la cuantía «seguirá creciendo» en los próximos años y ha reorientado su intervención al combate ideológico frente a la derecha.

Sánchez, como una de las principales referencias socialdemócratas en Europa, se encuentra cómodo en ese marco y está tratando de erigirse en una de las voces destacadas contra Trump. Sin entrar en descalificativos, eso sí, ha censurado la «amenaza» arancelaria del presidente de Estados Unidos y ha asegurado que el Gobierno estará «del lado de los agricultores, de los ganaderos, de la industria, de las empresas, de los trabajadores españoles y también de Europa, porque los intereses de Europa son los intereses de España».

Por el contrario, ha denunciado la actitud de PP y Vox ante esos posibles aranceles que atenazan a sectores económicos del país. «Ya os digo yo dónde van a estar la ultraderecha y la derecha, que no han abierto la boca, no han dicho ni mu. ¿Sabéis por qué? Porque son muy fuertes con los débiles, pero son servirles con los poderosos. Su lema no es 'todo por la patria', sino 'todo por la pasta'», ha contrapuesto. Se ha referido especialmente a Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de «legitimar la presencia de la ultraderecha en gobiernos municipales y autonómicos».

Al líder de la oposición le ha emplazado directamente a «romper» los acuerdos con Vox, que en su opinión es «el verdadero caballo de Troya de Europa» porque, junto al resto de formaciones de extrema derecha, «quiere hacer daño y destruir Europa desde dentro». «Que rompan todo acuerdo, todo pacto, todo entendimiento con aquellos que quieren hacer caer el proyecto europeo. Hoy necesitamos más Europa que nunca, no menos», ha asegurado.

Frente a las fórmulas de la derecha, Sánchez receta «políticas progresistas» que «demuestren desde el punto de vista material y de los derechos y las libertades que son las que responden a las necesidades y demandas de la gente». En este sentido, se ha propuesto continuar subiendo el SMI en los próximos años, aprobar definitivamente en el Congreso la reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales y renovar el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, entre otras medidas.