El Rey, Sánchez y Torra asistirán al acto de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona El soberanismo catalán organizará su propio tributo a las víctimas delante de la prisión de Lledoners EFE Barcelona Jueves, 16 agosto 2018, 13:42

La plaza Catalunya de Barcelona acogerá mañana el acto oficial de homenaje a las víctimas de los atentados del 17A, una ceremonia sobria y sin parlamentos a la que asistirán, entre otros, el Rey; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente catalán, Quim Torra, y la alcaldesa Ada Colau.

Justo cuando se cumple el primer aniversario de la matanza provocada por Younes Abouyaaqoub con una furgoneta en las Ramblas de Barcelona, la ciudad rendirá homenaje a las víctimas, a sus familiares, así como a los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia que se movilizaron aquella tarde.

La jornada de conmemoración arrancará a las 10.00 horas con una ofrenda floral con familiares de las víctimas mortales del ataque yihadista ante el mosaico de Joan Miró en La Rambla.

Previamente, el presidente catalán leerá una declaración institucional en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat acompañado de todo el Govern.

El acto institucional en la plaza Catalunya, con el título «Barcelona, ciudad de paz», empezará a las 10.30 horas.

El protagonismo del acto, coordinado por el Comisionado de Programas de Memoria del Ayuntamiento de Barcelona y en el que no habrá parlamentos oficiales, recaerá en los familiares de las 16 víctimas mortales de los atentados de Barcelona y Cambrils (Tarragona) y el centenar de heridos.

En el acto de plaza Catalunya, Felipe VI y Quim Torra coincidirán por primera vez desde la polémica por la inauguración de los Juegos Mediterráneos en Tarragona, el 22 de junio, cuando Torra dijo que no volvería a invitar al Rey a ningún acto de la Generalitat mientras no se disculpara por su discurso del 3 de octubre, en el que no condenó las cargas policiales del 1-O y avisó de que, ante la situación «de extrema gravedad» en Cataluña, los «legítimos poderes del Estado» debían asegurar «el orden constitucional».

En esta ocasión ha sido el Ayuntamiento de Barcelona el que ha llevado las riendas de la organización del acto en memoria de las víctimas del 17A, y allí coincidirán no solo Felipe VI y Torra, sino también Pedro Sánchez y representantes de todas las formaciones del arco parlamentario, salvo la CUP.

Así, estarán presentes en Barcelona autoridades y dirigentes políticos como el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los máximos responsables del PP, Pablo Casado; Ciudadanos, Albert Rivera; por parte de Podemos, Ione Belarra, portavoz adjunta en el Congreso, y por el Partit Demòcrata, David Bonvehí, entre otros.

En cambio, ni la CUP ni Òmnium ni la ANC enviarán a ningún representante al acto oficial en Barcelona en recuerdo de las víctimas, para no coincidir con el Rey.

Independentismo aparte

De hecho, el soberanismo catalán organizará su propio homenaje a las víctimas del 17A a las 18.30 horas de la tarde, delante de la prisión de Lledoners (Barcelona), donde están presos los exconsellers Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn, además del diputado de JxCat Jordi Sànchez y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart.

En este acto participarán, entre otros, el propio Torra, así como la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie; el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, y el presidente de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Josep Maria Cervera.

Con este acto en Lledoners, la ANC quiere homenajear también a los cuerpos de emergencias, los Bomberos y los Mossos d'Esquadra.

No obstante, la semana pasada, el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, ahora procesado por el 1-O y que estaba al mando de la policía catalana cuando fue desmantelada la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils (Tarragona), hizo saber que no quiere que «se haga un uso público de su imagen» en el acto de homenaje a las víctimas ni en «otros con reivindicaciones políticas».

Asimismo, el exconseller de Interior Joaquim Forn, en prisión preventiva en Lledoners por su papel en el 1-O, tampoco quiere que se le brinde ningún homenaje por su gestión durante los atentados del pasado verano, ya que cree que el protagonismo debe recaer en las víctimas, los cuerpos de seguridad y los equipos de emergencias.

También mañana por la tarde, el Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès (Barcelona) inaugurará un monolito de mármol en memoria de Pau Pérez, el joven de 34 años que murió apuñalado en Barcelona por Younes Abouyaaqoub, el terrorista que perpetró el atentado de La Rambla.

Coincidiendo con el primer aniversario de los atentados, numerosas entidades y asociaciones de comerciantes y vecinos han organizado para mañana diversos actos de homenaje a las víctimas.

Así, la Asociación Catalana de Municipios ha propuesto a los ayuntamientos realizar cinco minutos de silencio en recuerdo de los fallecidos, mientras que los comerciantes del mercado de la Boqueria de Barcelona realizarán una suelta de 400 globos con mensajes a favor de la paz.

Por su parte, los Comités de Defensa de la República (CDR) han convocado por la mañana una marcha de homenaje a las víctimas y por la tarde una marcha silenciosa en Barcelona en protesta por la presencia del rey Felipe VI, mientras que la Unión Monárquica de España ha organizado un acto en apoyo del monarca.

El sábado, el presidente Quim Torra participará en un acto en Cambrils (Tarragona) en recuerdo de las víctimas del atropello múltiple que protagonizaron los terroristas en esta población, causando la muerte de una mujer aragonesa de 67 años.