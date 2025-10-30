Sánchez sobre su mujer y su hermano: «Se han traspasado muchas líneas rojas en el ataque personal»

«Se han traspasado muchas líneas rojas en al ataque personal». Pedro Sánchez vinculó este jueves en el Senado los procesos judiciales en los que ... están imputados su mujer y su hermano con una campaña de la «oposición» ante la «buena marcha del país», tanto en lo económico como en lo político con una situación en «vías de solucionar el conflicto territorial». Es más, relacionó las causas que afectan a «mi persona y a mi familia» con el lawfare. «Hay una minoría minoritaria de jueces que hace política con las causas judiciales», denunció en referencia a los procesos abiertos por el juez Juan Carlos Peinado en Madrid contra Begoña Gómez y la instructora Beatriz Biedma en Badajoz contra David Sánchez.

El presidente se refirió a su familia más cercana y sus problemas con la justicia, entre otros momentos, a raíz de la intervención de la senadora trans de Más Madrid Carla Antonelli que le preguntó al jefe del Ejecutivo como había llevado los ataques a Begoña Gómez, denominándola «Begoño». «Se usa peyorativamente la transexualidad para hablar de mi mujer», aseguró Sánchez, situando esos ataques como parte de campañas internacionales de «movimientos de ultraderecha», similares a las que han sufrido las parejas de Macron u Obama, a las que también han tachado de ser hombres biológicos.

Sánchez, además, negó en la comisión que su mujer esté involucrada en el millonario desembolso a Air Europa para evitar su colapso durante la pandemia. «Nada tuvo que ver con el rescate», apuntó. Según el presidente, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) ya «desestimaron» que Gómez, y su relación con el entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo, hubieran tenido efecto alguno sobre el préstamo a la aerolínea por 475 millones de euros que le salvó de la quiebra en noviembre de 2020.

La «Biblia»

El líder socialista, en esa línea, reprochó a la oposición que «cuando le vienen bien», los informes de la UCO son la «biblia», pero que luego rechazan los atestados de esa misma unidad cuando supuestamente exoneran al Gobierno o al PSOE.

La reflexión de Sánchez sobre la situación procesal de su mujer (imputada por cinco delitos relacionados con su actividad profesional en la Complutense), y su hermano (al borde del banquillo por su contratación en la Diputación de Badajoz) incluyó un ataque a Isabel Díaz Ayuso y los contratos de la Comunidad de Madrid en los que intermedió su hermano, Tomás.

«Qué dirían de mí si mi administración diese 1,5 millones a una empresa y mi hermano hubiese cobrado 200.000 euros en comisiones. Y si el presidente del partido lo denuncia, y la organización no pide cuentas, destituye al principal líder del partido», dijo sobre el cesado Pablo Casado. «Consejos vendo que para mí no tengo y así les va», espetó a la bancada popular.