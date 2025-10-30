Sánchez sale vivo del tercer grado del PP en la comisión del Senado sobre la corrupción

El PP auguraba un interrogatorio duro para Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado después de una sesión ... previa de «baño y masaje» por parte de sus socios de investidura. El objetivo era claro: «retratar al número uno» atacándole desde todos los flancos. Pero el partido de Alberto Núñez Feijóo desaprovechó la ocasión y convirtió el interrogatorio, que estuvo a a cargo del portavoz de la misma, Alejo Miranda, en un toma y daca continuo, marcado por las interrupciones y los reproches. Pese a los intentos de poner contra las cuerdas al presidente del Gobierno, éste salió ileso. «Estoy satisfecho. Otros imagino que no», aseguró a su salida de la Cámara alta. «Exitazo absoluto de Feijó», ironizó, por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que acompañó a presidente.

Miranda, que fue abroncado en varias ocasiones por el presidente de la comisión de su propio partido, bajó al barro y repartió mandobles contra Sánchez, al que reprochó «tener un problema con la verdad» y escudarse continuamente en evasivas. «No me consta» o «no lo recuerdo», fueron las fórmulas que más utilizó el jefe del Ejecutivo, junto a «no sabría decirle», «no lo sé», para no contestar a ninguna de las preguntas que le enunciaban y, de paso, cubrirse las espaldas, para evitar cualquier intento del PP de llevarle ante el Tribunal Supremo por falso testimonio.

«Lo que dependía de nosotros lo hemos conseguido», se congratulan en Génova. «En todo el mundo, en todas las televisiones, en todos los medios de todos los países, se va a ver al presidente del Gobierno de España respondiendo (o sin responder) a preguntas sobre la corrupción de su familia, su partido y su Ejecutivo. La deshonra es total. El objetivo está conseguido», aseveran desde el primer partido de la oposición, sabedores, dicen, de que Sánchez iba a intentar «evadir todas las preguntas».

Tras un año y medio deshojando la margarita, el temor en las filas populares al quemar esta bala en estos momentos era que el jefe del Ejecutivo saliese reforzado. «Buscábamos sentarle en la comisión de investigación y hacerle las preguntas que muchos españoles querrían que respondiera. No lo ha hecho, pero todos los españoles -insisten fuentes populares- han visto la nula vocación de colaborar del presidente».

Pero por más que en Génova defienden que «no ha sido un buen día» para Sánchez lo cierto es que al presidente solo se le ha visto realmente incómodo durante la intervención de Junts. El senador postconvergente, Eduard Pujol, le acusó de ser un «trilero» y le responsabilizó de la ruptura de la formación nacionalista, divorcio que consumará este mismo jueves su militancia en una consulta interna.