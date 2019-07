Sánchez rompe las negociaciones con Iglesias y advierte de que «aquí no hay segundas partes» El presidente en funciones critica la «mascarada bien grande» que está protagonizando Podemos con su consulta y desvela que le ofreció incluir a «gente cualificada» en el Consejo de Ministros« ADOLFO LORENTE Lunes, 15 julio 2019, 09:36

La ruptura es total. Durísimo, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha arremetido esta mañana contra Pablo Iglesias por «la mascarada bien grande» que a su juicio está protagonizando estos días «para justificar su 'no' en la sesión de investidura que se celebrará entre el 22 y 25 de julio. La consultada planteada por Unidas Podemos a las bases ha terminado por colmar el vaso socialista. »Es sonrojante, sobre todo porque no tiene en cuenta nuestra última oferta y porque ni siquiera hay un acuerdo sobre el que posicionarse«, ha censurado en la Ser.

«Aquí no hay segundas partes. Mi candidatura decae en julio. Mis ofertas Iglesias decayeron el pasado viernes a la hora de precipitar de forma burda una consulta. Las quitó de un manotazo«, ha lamentado. ¿Ya no cuenta con el apoyo de Podemos? »Todos somos adultos. Ya he entendido el mensaje. Llueve sobre mojado. Se produjo en 2016 y desgraciadamente se va a repetir en noviembre de 2019. Ahora, Podemos votará junto a la extrema derecha en contra de mi investidura«, ha asegurado.

Sánchez ha explicado que ha realizado hasta cinco ofertas y que la última, realizada el pasado jueves por teléfono, planteaba incluir a «gente cualificada de Podemos» en el Consejo de Ministros, algo que «no ha ocurrido en cuarenta años de democracia». «Y al día siguiente, tacha la propuesta de idiotez. Está usando todo esto de manera torticera», ha censurado. En este sentido, ha recordado que Podemos ha perdido escaños, «millones de votos» y no puede decir, comop cuarta fuerza, quién es y quién no ministro. «Es una competencia exclusiva del presidente del Gobierno. No soy una persona de vetos, pero tampoco de imposiciones«, ha recalcado.