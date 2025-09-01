El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un acto, este lunes EP

Sánchez plantea crear una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias en su pacto climático

El presidente del Gobierno cifra en 20.000 las muertes provocadas en los últimos años por eventos extremos y en 32.000 millones de euros las pérdidas económicas

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:35

Pedro Sánchez ha desgranado este lunes en su primer acto del nuevo curso político los aspectos más generales del pacto de Estado frente a la ... emergencia climática que tiene intención de proponer al resto de fuerzas parlamentarias y agentes sociales después de un verano marcado por los incendios forestales que han arrasado en toda España 330.000 hectáreas y han provocado graves daños en una docena de municipios y entre ellos incluye la creación de una Agencia Estatal de Protección Civil y Emergencias. «A todos los políticos y políticas del país les pido que no polaricemos con esto, que dejemos este asunto al margen de las rencillas competenciales y partidistas. Si no queremos para nuestros hijos esa España en gris que dejan incendios o en marrón que dejan las danas, necesitamos una España más vede» ha defendido, acompañado del grueso del Gobierno, desde el Ministerio de Economía.

Espacios grises

