Sánchez: «Las medidas más restrictivas en Euskadi van en la línea de nuestra prudencia. Esto es la cogobernanza» Sánchez, en un momento de su comparecencia. / Efe El presidente vuelve a enviar un mensaje conciliador con el Gobierno de Urkullu tras el apoyo del PNV a la cuarta prórroga del estado de alarma JON GARAY Sábado, 9 mayo 2020, 17:37

Euskadi entrará este lunes en la fase 1 de la desescalada. Esto implicará una serie de cambios que servirán para aliviar el confinamiento en el que vive la ciudadanía desde que se declarara el estado de alarma el 14 de marzo. Casi dos meses después, el Gobierno central decidió que el 51% de la población española podría, entre otras cosas, desplazarse en los límites de sus provincias (islas o unidades territoriales, según los casos); reunirse con un máximo de diez personas; acudir a bares, restaurantes y terrazas con aforos limitados al 50%; así como a bibliotecas y museos... Sin embargo, el Ejecutivo vasco ha comunicado este mismo sábado que su pase a esta nueva etapa hacia la «nueva normalidad» será más restrictiva. Así, en el País Vasco se mantendrán las restricciones a los desplazamientos que impiden salir del municipio. Ya el pasado jueves se había anunciado que museos y bibliotecas no se abrirán hasta el 1 de junio.

Preguntado el presidente del Gobierno por esta circunstancia, Pedro Sánchez ha asegurado que esta decisión de mantener medidas más restrictivas en Euskadi «va en la línea de nuestra prudencia. Esto es la cogobernanza», ha asegurado en su comparecencia de este mediodía al tiempo que evitaba responder a si no le parecía contradictorio que el lehendakari Urkullu insistiera con vehemencia durante los últimos días en poner punto y final al estado de alarma y mantenga a partir del lunes mayores restricciones. No ha sido este el último mensaje conciliador de Sánchez con las comunidades. Como ha subrayado en varias ocasiones, la desescalada será un proceso asimétrico, gradual e, insiste, «coordinado por el Gobierno y cogobernado por las comunidades. «Me gustaría reivindicar el trabajo de los responsables autonómicos. Les agradezco su esfuerzo y su cooperación», ha remachado no sin antes incidir en que el cambio de fase, más estricto el caso vasco que en el resto del país, no debe ir acompañado en ningún caso en un relajamiento de las medidas higiénicas. «El virus no ha desaparecido, sigue al acecho. A los que entran en la fase 1 les pido toda la cautela».

Cabe recordar que el Ejecutivo logró la cuarta prórroga del estado de alerta gracias al apoyo de Ciudadanos y del PNV, que subrayó, en boca de Aitor Esteban, que esta debería ser la última prolongación del actual estatus quo. «Estoy convencido de que podremos llegar a acuerdos pero vaya pensando en modular el futuro», avisó el portavoz jeltzale en el Congreso.