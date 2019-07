Sánchez intentará la investidura como presidente del Gobierno el 22 y 23 de julio Pedro Sánchez, en Bruselas / efe El mandatario en funciones tiene pocas de posibilidades de salir victorioso al carecer de los apoyos necesarios, lo que aplazaría todo a una segunda vuelta en septiembre ADOLFO LORENTE Martes, 2 julio 2019, 12:12

Habemus fecha. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha decantado finalmente por el 22 y 23 de julio para intentar una investidura que a día de hoy tiene perdida si los partidos, sobre todo Unidas Podemos, mantiene su negativa a apoyarle si es vetado en el futuro Consejo de Ministros. Así se lo ha comunicado el líder del PSOE a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a través de una llamada telefónica realizada desde Bruselas, donde se encuentra para participar en la cumbre comunitaria en la que se están negociando los nuevos cargos de la cúpula de la UE. En la sesión del lunes, día 22, se producirán los debates (Sánchez comenzará a las 12 horas), mientras que el martes, día 23, se producirá la primera votación.

El aspirante socialista necesita mayoría absoluta, algo descartado ya que además de Podemos, ERC debería votar sí. El momento clave será a las 48 horas, en la votación del día 25, cuando ya no es necesaria una mayoría absoluta, sino tener más síes que noes. Es decir, que bastaría con que ERC se abstuviera. Ojo, en cualquier ecuación, los de Pablo Iglesias deberían votar de forma afirmativa, no basta con ponerse de perfil y abstenerse.

Si al final no lo consigue y la investidura resulta fallida, todo quedaría aplazado para septiembre, en una suerte de segunda vuelta. Tanto Moncloa como el PSOE han advertido de que es en «julio o en julio», que no se presentarán a una segunda votación a la vuelta del verano, pero la oposición asegura que no deja de ser un órdago en plena negociación que tiene más de fuegos artificiales que de amenaza real. En este escenario, la fecha máxima para elegir presidente sería el 23 de septiembre (dos meses después). Y si aquí tampoco lo logran, las nuevas elecciones se convocarían el 10 de noviembre. Otro domingo de pasión.

Batet ha admitido que "por supuesto" ha tenido en cuenta la fecha de una posible repetición electoral a la hora de trazar este calendario, pero ha recalcado que el "objetivo claro" es que la investidura prospere y que Pedro Sánchez obtenga la confianza de la Cámara. De hecho, se ha elegido el 22 de julio para "dar unos días más" a que el candidato "tenga la oportunidad de hablar con los grupos parlamentarios" y garantizar su investidura, para lo que el presidente del Gobierno en funciones convocará una nueva ronda de contactos quizá esta misma semana.

La presidenta del Congreso ha asegurado que "el país necesita un gobierno lo antes posible" y, preguntada sobre las críticas al retraso en la convocatoria de la investidura, ha dicho que las fechas no son "significativamente distintas" a las de otras legislaturas.

CrÍticas de Podemos

Sánchez, a través de Twitter, ha señalado que "España necesita un Gobierno cuanto antes para seguir avanzando hacia la igualdad, la transición ecológica justa, la digitalización y el fortalecimiento del proyecto europeo".

Quien también se ha manifestado a través de esta red social ha sido Irene Montero, la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, quien ha advertido de que "Sánchez camina a una investidura fallida sin negociar nada con nadie para presionar a Cs, pero es posible un gobierno de coalición progresista en julio. No renunciamos". También se ha mostrado muy crítica por las formas de Batet: "Que la Presidenta del Congreso anuncie la fecha elegida por Pedro Sánchez sin comunicarlo antes a los grupos (al menos no al nuestro) es una falta de respeto institucional innecesaria, síntoma de que el interés del PSOE es más una investidura fallida que un acuerdo de Gobierno".