Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Yolanda Díaz guardan un minuto de silencio por las víctimas de la dana. EP

Sánchez se escuda en la Dana y evita responder a Feijóo: «Hoy no es el día»

El Gobierno y el PP preludian el funeral de Estado por la tragedia acusándose mútuamente de «politizar» la catástrofe

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Miércoles, 29 de octubre 2025, 09:26

Comenta

El Congreso celebra este miércoles una sesión de control al Gobierno profundamente marcada por el aniversario de la dana. El hemiciclo ha comenzado el pleno ... con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia que hace hoy justo un año azótó valencia, dejando 229 fallecidos, también en la localidad castellanomanchega de Letur. Acto seguido, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha evitado contestar las preguntas del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, alegando que «hoy no es el día». Esta tarde, en un clima de tensión política, se celebrará el funeral de Estado en la capital.

