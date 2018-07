Sánchez, sin escapatoria Si el presidente elude formalizar un pacto de 'media legislatura' con quienes le respaldaron hace dos meses es porque la consiguiente subasta reforzaría a todos menos a los socialistas KEPA AULESTIA Domingo, 29 julio 2018, 00:54

Los dos últimos meses de la política española describen una cadena de mociones de censura que amenaza con no tener fin. Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy. Pablo Casado contra Mariano Rajoy. Todos los candidatos a la presidencia del PP contra Soraya Sáenz de Santamaría. Carles Puigdemont contra Marta Pascal. Podemos, ERC y PDeCAT contra Pedro Sánchez. No parece que haya manera de librarse de semejante vorágine aniquiladora, si no es haciéndose a un lado; que es otra manera de ser víctima de la moción de censura. Es la situación en la que podría encontrarse Albert Rivera, a poco que se descuide.

La votación que el Gobierno perdió el viernes en el Congreso no tiene vuelta atrás; a no ser que el presidente Sánchez emplee todo el mes de agosto para asegurarse un 'pacto de media legislatura' con los grupos parlamentarios que le facilitaron verse investido. El anuncio de que el Ejecutivo volverá en septiembre con una batería de iniciativas que quienes se abstuvieron ante el techo de gasto no podrán rechazar suena demasiado ingenuo para que vaya en serio. Su propósito de volver a someter la misma senda de déficit a la consideración de la Cámara parece duplicar el empeño puesto en la elección, como sea, de una dirección propia para dos o tres meses en RTVE.

El Gobierno ha dado a entender que se siente confiado en revertir la derrota del viernes; bien convenciendo a los grupos cuyo apoyo precisa para que cambien de postura a la vuelta de las vacaciones, bien en la tramitación de los Presupuestos para 2019. Desde La Moncloa y el Consejo de Ministras y Ministros se ha llegado a deslizar, incluso, la posibilidad de que Sánchez afronte lo que resta de legislatura prorrogando las Cuentas que Rajoy sacó adelante con Ciudadanos y PNV para el presente ejercicio. Al llegar a imaginarse siquiera semejante escenario, Sánchez y su Gobierno podrían incurrir en algunos errores de bulto. El primero de ellos es pensar que la votación del viernes es políticamente inocua; que no cambia las cosas. El segundo, creerse en posesión de un poder suficiente como para condicionar la actitud de todos los demás actores. El tercero, suponer que mientras los socialistas se deciden, el resto de los partidos permanecerá quieto y a la expectativa. El cuarto, engañarse con que la convocatoria de elecciones es una potestad libérrima del presidente.

La política y sus frutos han experimentado una notable devaluación en los últimos años. Vivimos tiempos en los que todo parece posible en la vida partidaria, y en la confrontación entre las distintas siglas. La volatilidad se ha instalado en la esfera política y en el comportamiento ciudadano respecto a ella. Véase el fenómeno Casado. Los estados de opinión son cambiantes. La autosuficiencia de Rajoy, que parecía imbatible, se descubrió un fiasco de pronto. Pero también la euforia desatada en diferentes sectores tras su 'derrocamiento' parece disiparse estos días, en los que las loas a la gran altura de Sánchez han dado paso a un elocuente silencio a su alrededor.

La votación del viernes subrayó la vulnerabilidad del experimento Sánchez. Desde el momento en que se hace manifiesta la probabilidad de un adelanto electoral, el presidente deja de ser dueño absoluto de la agenda política. La presunción de que la permanencia en el Gobierno aportará enteros a los socialistas se desvanece, puesto que cabe pensar también en la cuesta arriba de meses de sinsabores para los gobernantes. Si Sánchez elude formalizar un pacto duradero con quienes le respaldaron hace dos meses no es porque no tenga tiempo para ultimar tal acuerdo en agosto, sino porque la consiguiente subasta reforzaría a todos menos a los socialistas: envalentonaría a sus deseados socios -véase Puigdemont-, y enconaría la oposición indignada de aquellos que aspiran a desalojarle de La Moncloa. Hoy Sánchez no tiene otra escapatoria que disolver las Cortes de la manera más decorosa posible. Porque mañana ni siquiera podría imputar las culpas de la frustración socialista a los demás. Porque mañana podría ser objeto de otra moción de censura.