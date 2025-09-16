El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sánchez dinamita las relaciones con Israel tras pedir su exclusión de todas las competiciones

Asegura que España ha salvado «el honor de Europa», mientras que desde el Gobierno de Tel Aviv se le acusa de «antisemita»

Paula de las Heras

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:05

El Gobierno sigue creyendo que no hay nada que lamentar tras la cancelación, el domingo, de la última etapa de La Vuelta como consecuencia de ... los incidentes causados por una multitud que protestaba contra la participación del equipo Israel Premier Tech, en plena aniquilación de Gaza. Es más, Pedro Sánchez defendió ayer, en el primer encuentro del curso político con los diputados, senadores y europarlamentarios del PSOE, que lo sucedido debe servir para hacer crecer y llegar «a todos los rincones del mundo» el debate acerca de la participación de Israel en competiciones internacionales. «Nuestra posición es clara y rotunda y la comparte una inmensa mayoría porque está en el sentido común -remarcó-: Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia [ya excluida] ni Israel deben estar en una competición internacional más».

