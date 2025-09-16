Sánchez dinamita las relaciones con Israel tras pedir su exclusión de todas las competiciones

El Gobierno sigue creyendo que no hay nada que lamentar tras la cancelación, el domingo, de la última etapa de La Vuelta como consecuencia de ... los incidentes causados por una multitud que protestaba contra la participación del equipo Israel Premier Tech, en plena aniquilación de Gaza. Es más, Pedro Sánchez defendió ayer, en el primer encuentro del curso político con los diputados, senadores y europarlamentarios del PSOE, que lo sucedido debe servir para hacer crecer y llegar «a todos los rincones del mundo» el debate acerca de la participación de Israel en competiciones internacionales. «Nuestra posición es clara y rotunda y la comparte una inmensa mayoría porque está en el sentido común -remarcó-: Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia [ya excluida] ni Israel deben estar en una competición internacional más».

La declaración de Sánchez supone una muesca más en la crisis abierta entre España e Israel. De hecho, no tardó en responder Gideon Saar, el ministro de Asuntos Exteriores hebreo que ya hace unos días había cargado contra Sánchez y que ayer elevó todavía más el tono al calificar al presidente del Gobierno como «antisemita» y «mentiroso». El ministro denunció que «una turba propalestina saboteó La Vuelta (...) con el apoyo y el aliento del primer ministro español». «Es casi increíble», subrayó. «Sánchez y sus ministros comunistas animan a la violencia y elogian a quienes la cometen también después», añadió

Pero, aun así, el Gobierno mantiene su hoja de ruta. Las críticas de la oposición -que acusa al presidente de haber jaleado a los violentos con sus palabras en un acto de su partido en Andalucía, unas horas antes de los altercados- la decepción mostrada por el director de la carrera ciclista o los reproches de los sindicatos policiales, que acusaron al Ejecutivo de haber atado a los agentes «de pies y manos» frente a los manifestantes por pura «conveniencia política», no hicieron la más mínima mella en el discurso elogioso desplegado la víspera tanto por el presidente como por varios de sus ministros hacia los centenares de personas que lograron invadir las calles de Madrid. «Todos sabemos que La Vuelta habría sido normal si no hubiera participado el equipo de un país genocida», argumentó el mismo domingo por la noche a ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la Ser.

El Gobierno alega que las protestas perseguían una causa justa y que fueron pacíficas. «Por supuesto que rechazamos siempre la violencia, faltaría más. Sentimos profunda admiración y respeto por los ciclistas, por eso se puso ayer su seguridad por delante de cualquier otra cuestión» esgrimió ayer ante los suyos. «Pero también -insistió- sentimos inmenso respeto y profunda admiración por una sociedad española que se moviliza contra la injusticia y defiende su idea de forma pacífica».

Sánchez ya defendió el pasado mayo que Israel fuera vetada en el festival de Eurovisión, en plena polémica por los resultados propiciados por el sistema de televoto, que catapultaron a la representante de este país desde los últimos puestos en los que le habían dejado los jurados de los países participantes hasta la segunda posición. Pero aquello fue distinto. Entonces, no se impidió la celebración del certamen ni el Ejecutivo justificó actuaciones contra la cantante Yuval Raphael, superviviente de los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023.

Espanto

Ahora, en la apertura de un curso político marcado por las citas electorales de Castilla y León y Andalucía, y en el que se ha marcado el objetivo de reactivar al electorado progresista para sacarlo de la consternación en la que lo sumió el 'caso Cerdán', Sánchez ha decidido llevar su papel de abanderado contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu aún más lejos, convencido, además, de que una mayoría de españoles comparte el espanto ante la masacre del pueblo palestino.

En la reunión con su grupo parlamentario, en la que buscó motivar a las tropas, trató de inocular la idea de que aún es posible dar la batalla contra una derecha en «colpaso ideológico» y explicitó cuál será su armamento: el crecimiento económico; medidas para facilitar el acceso a la vivienda y la «defensa de la paz». «En un mundo tan complejo como en el que vivimos, destacamos porque reivindicamos lo correcto. Es de sentido común estar de lado de la víctimas de los agredidos y no los agresores. Y os pido que lo sigamos haciendo con la cabeza bien alta porque España -presumió- es hoy quien salva el honor de Europa».

El presidente se reivindicó así, cuando desde la oposición se le atribuye una pérdida de peso internacional tras su exclusión de las citas convocadas por Trump en la Casa Blanca sobre Ucrania, y sacó pecho por haber dado batallas como la del reconocimiento del Estado palestino. «Hacía años que España no usaba su peso internacional para defender lo correcto».