El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez, durante el acto celebrado este lunes sobre la emergencia climática. EP

Sánchez descarta adelantar las elecciones aunque no logre aprobar los Presupuestos

Defiende a su entorno familiar y asegura que «hay jueces haciendo política y políticos haciendo justicia»

David Guadilla

Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:46

«La parálisis sería meter a España en un proceso electoral ahora». Bajo esta máxima y afirmando que los Presupuestos son «un instrumento y no ... un fin», Pedro Sánchez está dispuesto a intentar agotar la legislatura aunque no logre el apoyo de sus socios para sacar adelante las Cuentas Públicas para el año que viene, una posibilidad cada vez más cercana ante la disparidad de exigencias de sus aliados. «Vamos a pelear», insistió este lunes el presidente, quien recalcó en que, a pesar de las dudas generadas, el Gobierno presentará en breve su proyecto en el Congreso, pero que si una mayoría «los tumba», en la práctica, no pasará nada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Laporte rescinde su contrato con el Al-Nassr y vuelve al Athletic
  2. 2

    El ridículo botín por el que asesinaron a Mati Muñoz
  3. 3

    No hace falta que lo devuelvas, quédatelo: ¿por qué te ofrecen esto cada vez más tiendas online?
  4. 4 Itinerario de la etapa Bilbao-Bilbao de la Vuelta Ciclista a España: ¿a qué hora pasa por mi pueblo?
  5. 5 Ander Herrera sobre su fichaje por el Athletic: «Me vendieron para que mis compañeros pudiesen cobrar»
  6. 6 Hallan el cadáver de una mujer flotando en la ría en Barakaldo
  7. 7 El exfutbolista profesional que no volverá a trabajar y cobrará para siempre una pensión de la Seguridad Social
  8. 8

    Una injerencia rusa dispara la tensión con la UE al obligar a aterrizar sin GPS al avión de Von der Leyen
  9. 9

    Bilbao ficha a una exportavoz jeltzale en las Juntas como nueva secretaria municipal
  10. 10 Álex García se despide de Verónica Echegui con una emotiva carta: «Mis ojos han llorado mucho estos días, Vero»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sánchez descarta adelantar las elecciones aunque no logre aprobar los Presupuestos

Sánchez descarta adelantar las elecciones aunque no logre aprobar los Presupuestos