Sánchez condiciona la desclasificación del 'caso Zabalza' a la aprobación de una reforma legal

Cuando se cumplen 40 años desde la detención de Mikel Zabalza, que tras ser trasladado al cuartel de Intxaurrondo apareció muerto en el río Bidasoa, ... los documentos del caso continúan clasificados y, visto lo visto, nada hace pensar que vayan a ver la luz a corto o medio plazo. No en vano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condicionado este miércoles la publicación de esos archivos a la aprobación de la reforma de la ley de secretos oficiales, una iniciativa que ya se encuentra en tramitación en el Congreso pero que ni mucho menos tiene garantizados los apoyos en una legislatura técnicamente bloqueada.

El mismo día en que en 1985 Zabalza fue arrestado por la Guardia Civil en el marco de una operación antiterrorista contra ETA, PNV y EH Bildu han interpelado este miércoles al Ejecutivo. En estas cuatro décadas, la versión oficial de que el detenido se ahogó en el río cuando huía del cuartel se ha ido desvaneciendo en favor de la tesis de que murió torturado y después fue arrojado al agua. En una grabación de ese mismo año, un coronel del CESID y un alto mando de Intxaurrondo admitían que las torturas se les habían ido de las manos y que probablemente falleció por una parada cardiaca «como consecuencia de la bolsa en la cabeza».

Los archivos siguen estando reservados en virtud a la ley de secretos oficiales, una norma de origen franquista que faculta al Gobierno a mantenerlos en la oscuridad 'sine die'. Pero esa ley también le permite desclasificarlos mediante un acuerdo del Consejo de Ministros, una solicitud que le ha vuelto a hacer el PNV. «Está en sus manos. ¿Cuándo lo va a hacer?», ha preguntado Maribel Vaquero a Sánchez. La portavoz jeltzale ha reclamado «verdad, justicia y reparación» para la familia de Zabalza, que en estos cuarenta años ha protagonizado una intensa lucha para honrarle y que se conozca lo que ocurrió tras su detención.

En su réplica, Sánchez ha mostrado su «solidaridad» con los familiares y ha hecho hincapié en que «ningún poder del Estado debe estar excluido de la rendición de cuentas y la fiscalización». Sin embargo, ha eludido comprometerse a desclasificar los documentos del caso y ha situado la responsabilidad en el tejado del Congreso. «No está en mis manos, sino en las nuestras, impulsando la reforma de la ley, que no la puede aprobar el Gobierno, sino que depende de los grupos parlamentarios», ha dicho en alusión a la reforma de la mencionada ley de secretos oficiales, que se encuentra actualmente en fase de enmiendas.

En efecto, el Ejecutivo remitió en julio a la Cámara baja un proyecto de ley para reformar el texto en vigor, aprobado en 1968 y ligeramente reformado en 1978. Esa propuesta, que establece plazos para desclasificar archivos en un máximo de 60 años, es un punto de partida que satisface al PNV, dispuesto a negociarla, pero en realidad está abocada al fracaso por falta de apoyos. Para sacarla adelante se necesitaría el apoyo de Junts, que ha anunciado una enmienda a la totalidad a todos los proyectos de Sánchez. Los jeltzales se aferran, eso sí, a la tramitación de la proposición de ley que registraron ellos, que sí podría reunir a una mayoría.

«Es cuestión de falta de voluntad»

Por su parte, EH Bildu ha dirigido su pregunta en la sesión de control al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, precisamente el impulsor de la reforma legal en cuestión. El diputado Jon Iñarritu ha clamado contra la «impunidad» en este caso y, si bien ha «reconocido» las palabras de Sánchez, ha emplazado al Gobierno a que tome la iniciativa y desclasifique los archivos del 'caso Zabalza' independientemente de que la reforma legal se apruebe o no. «Mientras tanto no pueden fiarlo todo a esa ley. No es una cuestión jurídica, sino de falta de voluntad. Si quieren, pueden. Háganlo», ha reclamado.

Bolaños ha procurado mantener la misma postura que Sánchez, aunque en su caso, y tal y como había hecho en explicaciones anteriores, también ha mencionado motivos de «seguridad nacional» para no publicar los archivos. El ministro ha insistido en defender la idoneidad de la reforma de la ley de secretos oficiales para pasar de una norma de origen franquista a una «que se parezca a los estándares europeos» y que impida clasificar datos vinculados a violaciones graves de los derechos humanos. «El Gobierno ha hecho su trabajo y ha traído a esta Cámara un proyecto sólido. Ahora le toca a esta Cámara aprobarlo», ha remachado.