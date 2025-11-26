El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Familiares de Mikel Zabalza, durante la colocación de una placa en su recuerdo en San Sebastián. EP

Sánchez condiciona la desclasificación del 'caso Zabalza' a la aprobación de una reforma legal

En el 40 aniversario de su detención, los documentos sobre su muerte continúan siendo secretos en virtud de una ley que data del franquismo

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:22

Comenta

Cuando se cumplen 40 años desde la detención de Mikel Zabalza, que tras ser trasladado al cuartel de Intxaurrondo apareció muerto en el río Bidasoa, ... los documentos del caso continúan clasificados y, visto lo visto, nada hace pensar que vayan a ver la luz a corto o medio plazo. No en vano, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condicionado este miércoles la publicación de esos archivos a la aprobación de la reforma de la ley de secretos oficiales, una iniciativa que ya se encuentra en tramitación en el Congreso pero que ni mucho menos tiene garantizados los apoyos en una legislatura técnicamente bloqueada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  3. 3

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  4. 4 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor
  8. 8

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  9. 9

    Herri Norte reaparece en Praga: medio centenar de ultras fueron al partido de la Youth League
  10. 10

    Yolanda Díaz va al choque con Murtra por un «indecente» ERE para 6.088 trabajadores de Telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sánchez condiciona la desclasificación del 'caso Zabalza' a la aprobación de una reforma legal

Sánchez condiciona la desclasificación del &#039;caso Zabalza&#039; a la aprobación de una reforma legal