Sánchez comparecerá en la comisión de la dana de las Cortes valencianas el 11 de noviembre

La Mesa de la comisión de investigación sobre la dana del parlamento valenciano ha acordado este lunes citar el próximo 11 de noviembre al ... presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a la exministra de Transición Ecológica y actual comisaria europea, Teresa Ribera.

Además, está previsto que también haya citación, en el mismo día, para la ministra de Defensa, Margarita Robles; al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Hasta el momento, las comparecencias que se han producido en la comisión han sido las de carácter técnicos. Esto significa que las citaciones de la próxima semana serían, en caso de producirse, las primeras de cargos políticos.

Unas citaciones que se dan a conocer justo el día en el que Carlos Mazón ha anunciado que dejará su cargo de presidente de la Comunidad Valenciana al tiempo que ha reconocido «errores» durante la gestión de la riada que afectó a la región hace un año.