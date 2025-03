Sánchez no tendrá que comparecer en la comisión que investiga a su mujer

Pedro Sánchez no tendrá que comparecer ante la Asamblea de Madrid en la comisión que investiga las actividades académicas de su mujer. El Consejo de ... Estado ha avalado la decisión del presidente de negarse a ser interrogado en la cámara autonómica, tal y como pedían PP y Vox, en la denominada 'Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid y empresas financiadoras'.

Sánchez fue citado como último compareciente ante este órgano el pasado 19 de febrero, pero el jefe del Ejecutivo, tal y como habían avanzado fuentes de Moncloa, hizo caso omiso a la citación. La Asamblea de Madrid, entonces, pidió un informe al órgano consultivo sobre si esta convocatoria tenía que tener efectos imperativos para el presidente.

La decisión del Consejo de Estado de refrendar la negativa a comparecer era bastante previsible, visto que ya había habido consultas sobre este asunto y la respuesta había sido siempre que la comparecencia no era obligatoria. De hecho, en la carta que Presidencia remitió a la comisión avanzando que Sánchez no acudiría a la asamblea ya se aludía a que había ocho informes del Consejo de Estado en los que se avalaba que un presidente del Gobierno central no tiene por qué comparecer en un parlamento autonómico si así no lo quiere.

Con la confirmación de que Sánchez no va a comparecer, esta comisión ha puesto punto final a sus trabajos, por lo que se espera que en las próximas semanas tenga lugar una última reunión en la que se debatan las conclusiones, que luego serán llevadas al Pleno de la cámara autonómica.