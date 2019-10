Sánchez avisa de que el 155 puede ser aplicado por un Gobierno en funciones El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. / afp El líder socialista anuncia un requerimiento a la Mesa del Parlament por las últimas iniciativas tramitadas COLPISA Madrid Martes, 1 octubre 2019, 09:49

El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha advertido este martes de que el artículo 155 de la Constitución se puede aplicar en Cataluña con un Gobierno en funciones y ha recalcado que si el autogobierno se sitúa «fuera de la legalidad» es obligación del Gobierno de España restituirlo. No obstante, en el segundo aniversario del referéndum ilegal del 1-O, Sánchez, en una entrevista en la Ser, ha dicho que «espero no llegar a ese extremo, no tiene que llover sobre mojado».

Sí ha avisado, sin embargo, que hará un requerimiento a la Mesa del Parlament por las últimas iniciativas tramitadas. Y ha recalcado que «si en las próximas semanas o meses» el Ejecutivo tiene que actuar en Cataluña lo hará con «firmeza, unidad de acción y proporcionalidad».

En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha pedido al independentismo que «no juegue con fuego» y ha insistido en reclamar que se condenen los actos e «indicios» de violencia, en alusión a las detenciones de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que, según la Fiscalía, iban a cometer actos violentos con motivo del aniversario del 1-O.