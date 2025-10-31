El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez y el ministro Ángel Víctor Torres aplauden a Laura García Lorca, que recogió un reconocimiento en nombre de su tío. Efe

Sánchez ataca el revisionismo de PP y Vox ante las víctimas del franquismo

El Gobierno rinde reconocimiento a Federico García Lorca, Luis Buñuel, María Moliner o Vicente Rojo en el Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura

Ander Azpiroz

Ander Azpiroz

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:51

Comenta

Pedro Sánchez aprovechó el 'Día de Recuerdo y Homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra Civil y la Dictadura' para cargar contra ... el revisionismo del franquismo que aplican PP y Vox, y que, según el presidente del Gobierno, es el desencadenante de que en la última encuesta del CIS un 21% de los españoles consideren como bueno o muy bueno el régimen de Francisco Franco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  3. 3

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  4. 4 El bulo de Vito Quiles para cancelar su acto en Pamplona: «La Policía ha interceptado 16 cuchillos en dos autobuses de Bilbao»
  5. 5

    Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx
  6. 6

    La directiva da el pistoletazo de salida a la ampliación del aforo de San Mamés
  7. 7 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  8. 8 Multan con 1.000 euros a un local hostelero de la playa de Ereaga que debe 200.000
  9. 9

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  10. 10

    La asombrosa peripecia de un escalador vizcaíno de 16 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sánchez ataca el revisionismo de PP y Vox ante las víctimas del franquismo

Sánchez ataca el revisionismo de PP y Vox ante las víctimas del franquismo