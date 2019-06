Sánchez asume el encargo de formar gobierno sin despejar la incógnita navarra 00:49 El rey Felipe VI saluda al líder del Partido Socialista PSOE, Pedro Sánchez (i), en el Palacio de la Zarzuela. / Efe El presidente en funciones asegura que «no vamos a pactar nada con EH Bildu» pero no aclara su aceptará su abstención para liderar el Gobierno navarro ADOLFO LORENTE Jueves, 6 junio 2019, 22:35

Pedro Sánchez ha asumido el encargo del Rey de formar un Gobierno «cuanto antes» porque «no hay alternativa: o gobierna el PSOE o gobierna el PSOE». Fue una de las grandes frases de una comparecencia en la que anuncio que la semana que viene se reunirá con los líderes del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos para explorar un posible entendimiento. Pero si hay un tema estrella que domina el tablero político español es Navarra, como ha quedado patente en la sala de prensa de Moncloa. Sánchez, preguntado sobre si los socialistas navarros aceptarán la abstención de EH Bildu para que María Chivite sea presidente, se limitó a contestar que el posicionamiento tanto del PSOE como del PSN no ha cambiado: «no hay nada que pactar con Bildu». ¿Pero aceptarán su abstención para formar una coalición de gobierno con Geroa Bai, Podemos y Ezkerrea, que evite que Navarra Suma acceda al poder? La respuesta fue la misma. «No vamos a pactar con Bildu» En plata: nada está escrito, todo es posible.

El dilema navarro ha tomado un enorme protagonismo después de que el miércoles, Javier Esparza, el presidente de UPN y candidato de Navarra Suma (también incluye a PP y Cs), ofreciese sus dos escaños en el Congreso al PSOE para facilitar la investidura de Sánchez a cambio de que los socialistas navarros descarten plantar batalla tanto en el Gobierno como en el Ayuntamiento para que respeten las lista más votada. En ambas instituciones, la abstención de la izquierda abertzale es clave para que los socialistas logren sus objetivos.

Pero el problema no es tanto la investidura como sí tener que depender durante cuatro años de los votos de Bildu para llegar a todo tipo de acuerdos. Sin ellos, no podrían sacar ni un Presupuesto y éste es un escenario que genera enorme temor en Ferraz, como ha sugerido el secretario de Organización, José Luis Ábalos. Todo está abierto. De momento, tanto el PP como Cs no ven con malos ojos el movimiento de UPN, mientras que la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, ha advertido de que el PSOE priorizará la gobernabilidad de España a los intereses autonómicos.