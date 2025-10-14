El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez saluda a Donald Trump en la cumbre de la paz, en Egipto, este lunes.

Pedro Sánchez saluda a Donald Trump en la cumbre de la paz, en Egipto, este lunes. EFE

Sánchez asegura que el embargo continuará hasta que se consolide la paz y que no habrá «impunidad» para Israel

El presidente del Gobierno avanza que España está dispuesta a tener un «papel activo» tanto en la reconstrucción de Gaza como en su estabilización con la participación del ejército

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Martes, 14 de octubre 2025, 10:24

Comenta

Pedro Sánchez se ha mostrado hoy, a su regreso de la Cumbre de la Paz en Sharm el Sheij, esperanzado con la posibilidad de que ... el plan de Trump para Oriente Próximo avance hacia una paz duradera pero también ha admitido que son muchas las «incógnitas» que se presentan en el camino y ha avanzado que España no levantará de momento el embargo de armas a Israel convalidado la semana pasada por el Congreso de los Diputados, apenas unos días antes de que se hiciera efectivo el alto el fuego auspiciado por Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La enfermedad mental que no pudo torear Morante y le lleva a una inesperada retirada
  2. 2 Servicios mínimos para el paro por Palestina del miércoles: 30% en el transporte y como un festivo en sanidad
  3. 3

    Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Marcos Llorente y Laporte
  4. 4

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  5. 5

    El Gobierno vasco retira la beca a un remero malagueño por no residir en Getxo
  6. 6

    Estos son los colectivos radicales unidos contra Falange pero que no se soportan entre sí
  7. 7 La Oreja de Van Gogh desata la locura entre sus fans tras una enigmática publicación en redes: «Solo juntos tiene sentido»
  8. 8 El restaurante vizcaíno que es uno de los mejores asadores de España
  9. 9

    Euskadi frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  10. 10

    Eneko Andueza, un mozo más en los encierros de Durango

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sánchez asegura que el embargo continuará hasta que se consolide la paz y que no habrá «impunidad» para Israel