El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sánchez llega a la sesión de control al Gobierno en el Congreso este miércoles EFE

Sánchez apela al TC y Europa para que pongan «las cosas en su sitio» tras el fallo del Supremo contra García Ortiz

Feijóo reprocha al presidente del Gobierno que tilde de «mentiroso» al alto tribunal: «Cada vez es usted más peligroso para la democracia»

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Madrid

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:06

Comenta

Pedro Sánchez dio este miércoles por supuesto, durante la sesión de control en el Congreso, que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos ... Humanos corregirán la sentencia del Tribunal Supremo, que el pasado jueves condenó al aún fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos sobre el proceso contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. El presidente insistió en que su Gobierno acatará el fallo -no en vano, el Consejo de Ministros puso ya ayer en marcha el mecanismo para designar a Teresa Peramato como nueva responsable del Ministerio Público- pero también insistió en presentar a García Ortiz, sin decirlo abiertamente, como víctima de una causa política.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  2. 2 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  3. 3

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  4. 4 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6 Un camión obliga a cortar dos carriles en la A-8, a la altura de Santurtzi, tras hacer la tijera
  7. 7

    El Rey acompañará en Gernika al presidente de Alemania en el acto de desagravio a las víctimas de la Legión Cóndor
  8. 8

    «Que tu marido asesine a uno de tus hijos te mata en vida»
  9. 9

    Herri Norte reaparece en Praga: medio centenar de ultras fueron al partido de la Youth League
  10. 10

    Yolanda Díaz va al choque con Murtra por un «indecente» ERE para 6.088 trabajadores de Telefónica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sánchez apela al TC y Europa para que pongan «las cosas en su sitio» tras el fallo del Supremo contra García Ortiz

Sánchez apela al TC y Europa para que pongan «las cosas en su sitio» tras el fallo del Supremo contra García Ortiz