Sánchez amenaza con romper el diálogo con Casado si no retira la acusación de «golpista» 00:12 Pedro Sánchez, durante el pleno del Congreso de los Diputados. / Reuters/Europa Press El líder de la oposición acusó al jefe de Ejecutivo de «partícipe y responsable» del golpe de Estado que aseguró que está perpetrándose en Cataluña EUROPA PRESS Madrid Miércoles, 24 octubre 2018, 17:24

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha amagado este miércoles con romper el diálogo con el líder del PP, Pablo Casado, si este no retira la acusación que le ha dirigido al definirle como «partícipe y responsable» del golpe de Estado que, a juicio del 'popular', se está perpetrando en Cataluña.

«¿Mantiene esas palabras sí o no? Si las mantiene, usted y yo no tenemos nada más de qué hablar», le ha advertido Sánchez en tono severo a Casado, durante el debate en el pleno del Congreso sobre el 'brexit' y la venta de armas a Arabia Saudí. Tanto en el hemiciclo como posteriormente en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso, Sánchez ha considerado «inaceptable» esa acusación por parte de Casado.

A la salida de la sesión, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha considerado que Casado «se retrata» con esas declaraciones. «Aquí vivimos un golpe de Estado, con Tejero. Los españoles se lo recordarán en las urnas», ha señalado antes de entrar en la zona de Gobierno.

«No se ponga tan digno»

En la sesión de control que ha seguido al pleno sobre el Consejo Europeo, Casado ha pedido a Sánchez que no se ponga «tan digno» y se sienta «tan ofendido» porque el PP sostenga que un Gobierno «siempre tiene responsabilidad por lo que pasa en su país».

En este sentido, ha señalado que, con los «detalles» que él ha expuesto sobre lo que está ocurriendo en Cataluña, el Ejecutivo socialista «sí es responsable de que no se pongan medidas para atajar ese golpe al Estado». Según ha dicho, así es como él suele referirse para «ser pulcros con el lenguaje».

En su turno, Sánchez ha vuelto a preguntarle si retira o no la «acusación que le ha hecho». «Dígalo, es muy sencillo, diga: 'Me he equivocado, lo siento'. Y que se retire esa frase del diario de sesiones. No pasa nada, señor Casado», ha enfatizado, para pedir al PP que «abandone la crispación» y ejerza la oposición con «moderación».

Luego, al abandonar el hemiciclo, Casado ha afirmado que Sánchez es «responsable de no hacer nada con lo que está pasando en Cataluña», que «está siendo un golpe al Estado». «Lo he dicho ya tres veces. Cuando no sales bien de un debate e intentas victimizarte, creo que, al final, acabas perdiendo el debate dos veces», ha zanjado.

Oposición «desleal»

Durante la sesión de control al Gobierno, que se prolongó durante más de cinco horas, Pedro Sánchez también ha denunciado la oposición «desleal» que está practicando el PP. El líder de los 'populares', Pablo Casado, le ha replicado que España «no va bien» y que puede dejarla en «bancarrrota» como hicieron sus antecesores en La Moncloa Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

El líder del PP ha preguntado al jefe del Ejercutivo si cree que el Gobierno socialista «defiende convenientemente a España». Este ha contestado que «sí» y ha añadido que quien no lo hace es el PP porque practica una «oposición desleal fuera» de las fronteras españolas que hacen, ha dicho, que «no tomen muy en serio» al líder de la oposición. «Vamos, a usted no le toman muy en serio fuera y al paso que va, tampoco dentro», ha espetado a Casado.

El presidente de los 'populares' ha indicado que su formación no habla «mal» de España sino de la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Decir que el Gobierno es un desastre no es hablar mal de España», ha manifestado. En este sentido, ha subrayado que hay indicadores económicos que ya se están «encendiendo». «A mi me preguntan en las reuniones de nuestros socios comunitarios cómo va España. Y España, tanto que le gusta apelar a mi predecesor (en alusión a José María Aznar), no va bien. O como diría el señor Rajoy, España se tuvo que rescatar por cómo la dejó el PSOE», ha afirmado.

Casado ha recalcado que él está «muy orgulloso» de sus antecesores, Aznar y Rajoy, por su gestión económica y ha agregado que el PSOE dejó a España en la «bancarrota» que el Ejecutivo de Sánchez «ahora planifica dejarla de nuevo».

«No somos hipócritas»

El presidente del Gobierno ha pedido «moderación» al líder del PP y que «abandone la crispación». Según ha añadido, su Ejecutivo «está haciendo sus deberes en el plano internacional» y también dentro del país con políticas que evidencian una «visión muy distinta» a la del Partido Popular que es «progresista y humanista».

«No somos hipócritas, no vamos a Bruselas a decir: 'Cierren ustedes las fronteras, no hay papeles'. Y en cambio luego nos damos la manita con los pobres inmigrantes subsaharianos que llegan al Puerto de Algeciras como usted hizo», ha proclamado.

Además, ha recordado unas recientes declaraciones de Casado asegurando que compartía valores «esenciales con la ultraderecha» de España. «Nosotros no compartimos ningún valor con la ultraderecha de este país y ésa es otra diferencia entre usted y yo», ha concluido.