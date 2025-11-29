El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EP

Sánchez acusa a la derecha de vivir en un «Black Friday permanente» para aferrarse al poder

El presidente del Gobierno evita citar la corrupción y su minoría parlamentaria en un discurso ante la Internacional Socialista y pone como ejemplo de esperanza al nuevo alcalde de Nueva York

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Sábado, 29 de noviembre 2025, 11:33

Comenta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este sábado a la derecha de vivir en un «'Black Friday' permanente» por «poner a la democracia ... en venta solo para aferrarse al poder», exactamente la misma crítica que el PP le hace a él en España. En un discurso en Malta ante el Consejo de la Internacional Socialista, organización que preside, Sánchez ha evitado cualquier referencia a la corrupción en su Gobierno y a su minoría parlamentaria en España para centrarse en la política internacional y en los ataques a la derecha y a la extrema derecha por «intentar liquidar los principios» de la democracia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El conocido restaurante vizcaíno al que Pradales llevó a comer al presidente alemán
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  4. 4

    ¿Qué significan los cuatro números de las líneas de Bizkaibus? La explicación que (quizás) no sabías
  5. 5 Aita, si no eres famoso, ¿por qué te conoce tanta gente?
  6. 6

    La exconcejala de Santurtzi implicada en la filtración del examen contradice a la alcaldesa en su despedida
  7. 7 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  8. 8

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas
  9. 9 Los vídeos inéditos del bombardeo de Gernika tomados por los reporteros del magnate Randolph Hearst
  10. 10 Silvia Intxaurrondo se atreve a hacer la pregunta por la que un periodista italiano fue despedido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Sánchez acusa a la derecha de vivir en un «Black Friday permanente» para aferrarse al poder

Sánchez acusa a la derecha de vivir en un «Black Friday permanente» para aferrarse al poder