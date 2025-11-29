El saludo a Crucita y Mari Carmen

Sentadas junto a las principales autoridades y con la mirada puesta en el mausoleo levantado en el cementerio de Gernika en recuerdo de las víctimas ... del bombardeo, Crucita Etxabe y Mari Carmen Agirre contemplaban un acto organizado en gran medida en su memoria, en representación de los supervivientes de aquella masacre convertida ya en símbolo que trasciende fronteras. A sus 95 años, y como habían declarado a EL CORREO, siguen considerando que «la verdadera deuda sigue pendiente», que las heridas continúan abiertas, pero ayer mostraban una sonrisa abierta por el reconocimiento sincero del presidente alemán y por la presencia del Rey.

Ambos saludaron a las dos mujeres tanto en el cementerio como en el Museo de la Paz, gestos amables, afectuosos de reconocimiento. El mismo que mostraba Emilio Aperribai a las puertas del cementerio. Otro superviviente, otra historia, el mismo dolor, pero también satisfacción por la presencia de Frank-Walter Steinmeier, al que quería entregarle una carta para darle las gracias por haberse desplazado hasta Gernika.

Una viaje con dos paradas. Primero en el cementerio y luego en el Museo de la Paz. Fue ahí, donde se guarda la memoria de lo sucedido en 1937. Y fue en ese lugar donde tuvo lugar el momento más emotivo. En la denominada 'Sala de la Reconciliación', ambas le transmitieron, en una conversación «intensa», según recalcó posteriormente Steinmeier, sus recuerdos de aquellos días, y le aseguraron que estaban «felices» de que un presidente alemán se haya trasladado a Gernika a reconocer su responsabilidad. Gestos de cariño que se repitieron con el Rey. Sentadas entre ambos, Crucita y Mari Carmen recibieron el homenaje de todos los presentes.

Suponía el punto culminante de una visita a Gernika que pasará a la historia, pero Steinmeier empezó en Foronda siendo recibida por la vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, a pie de pista. De ahí, el mandatario germano se trasladó a Ajuria Enea, donde fue recibido por Imanol Pradales y donde se le entregó una makila. De ahí se desplazó a Gernika y una vez finalizados los actos en memoria de las víctimas del bombardeo comió con Pradales en un restaurante de Forua. El periplo de Steinmeier por Euskadi finalizó por la tarde en el Guggenheim, al que llegó con su esposa y primera dama de Alemania, Elke Büdenbender.

Steinmeier, que fue recibido una vez más por Pradales, entró también con la directora del museo, Miren Arzalluz. A la salida del vehículo presidencial, acompañado de varios turismos de la comitiva alemana, el lehendakari saludó a Steinmeier con un jocoso 'I missed you» (le echaba de menos), mientras por otra parte la primera dama le preguntaba a Arzalluz por el nombre del imponente perro de flores que se alza en la entrada del museo. «Puppy», le respondió la directora. Tras los saludos, Pradales señaló al presidente alemán la Torre Iberdrola, y tras observarla e intercambiar impresiones durante unos segundos, los cuatro se dirigieron a la entrada principal del museo en una visita que cerraba el viaje de Steinmeier por Euskadi.