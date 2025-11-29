El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El saludo a Crucita y Mari Carmen

Dos supervivientes del bombardeo charlaron de forma distendida con Felipe VI y el presidente alemán, que luego se desplazó al Guggenheim

D. Guadilla / I. Astui

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:53

Sentadas junto a las principales autoridades y con la mirada puesta en el mausoleo levantado en el cementerio de Gernika en recuerdo de las víctimas ... del bombardeo, Crucita Etxabe y Mari Carmen Agirre contemplaban un acto organizado en gran medida en su memoria, en representación de los supervivientes de aquella masacre convertida ya en símbolo que trasciende fronteras. A sus 95 años, y como habían declarado a EL CORREO, siguen considerando que «la verdadera deuda sigue pendiente», que las heridas continúan abiertas, pero ayer mostraban una sonrisa abierta por el reconocimiento sincero del presidente alemán y por la presencia del Rey.

