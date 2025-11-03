Rufián describe con estas tres palabras a Mazón El portavoz de ERC en el Congreso ha criticado el escaso tiempo que ha dedicado el político del PP a los fallecidos de la dana

Bruno Vergara Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:39 | Actualizado 10:50h. Comenta Compartir

Las reacciones a la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana no se han hecho esperar. Uno de los primeros en salir a valorar su comparecencia, un año después de la dana, ha sido Gabriel Rufián, quien ha cargado con dureza contra el político del PP. Lo ha hecho a través de las redes sociales. «Una dimisión a la altura del personaje», ha escrito el portavoz de ERC en el Congreso. Rufían ha definido la itervención pública de Mazón como «cobarde, falaz y perversa» y ha censurado el escaso tiempo que ha dedicado a los fallecidos de la dana: «Ah. Y 5 segundos para los 229 muertos. Literalmente».

Rufián ya cargó contra Mazón hace solo cuatro días, cuando el presidente de la Comunitat Valenciana acudió al funeral de estado por las víctimas. El político de ERC fue rotundo: «Es de psicópata ir en contra del criterio de los familiares al funeral hoy. Pero es un psicópata con cómplices, que son Feijóo y Abascal».

Una dimisión a la altura del personaje.



Cobarde, falaz y perversa.



Ah. Y 5 segundos para los 229 muertos.



Literalmente. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 3, 2025

Un año después de la tragedia, Mazón anunciado su dimisión. «He cometido errores y pido perdón. Voy a vivir con ellos toda mi vida. Pero esos errores nunca han sido por cálculo político o mala fe», ha afirmado este lunes.

Durante su comparecencia, Mazón ha reconocido errores, como «no pedir la declaración de emergencia nacional» y, sobre todo, «mantener la agenda de ese día». Pero no ha dudado en arremeter contra el Gobierno de Pedro Sánchez y contra «la izquierda», a la que ha acusado de fomentar «una campaña brutal en la que no se ha escatimado en gastos para llamarme asesino».