Rufián cree «negligente» que el candidato obvie a Cataluña Gabriel Rufián coloca varios claveles amarillos en recuerdo de los políticos presos. / EFE El portavoz de Esquerra dice que el eventual acuerdo PSOE-Podemos está ahora «más lejos» que el fin de semana EL CORREO Lunes, 22 julio 2019, 23:01

El portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, tachó de «irresponsable» y «negligente» que Pedro Sánchez no nombrara «ni una sola vez» a Cataluña en su discurso inicial y que solo mencionara «unos segundos» a Unidas Podemos –luego sí lo hizo en los diferentes turnos de réplica– cuando se hallan en plena negociación.

Rufián mostró su extrañeza por el hecho de que el líder del PSOE obviara la crisis catalana, «el principal conflicto político que tiene sobre la mesa». Un asunto que, junto con los «enormes» casos de corrupción que azotaron el PP, «ya se llevó por delante a Mariano Rajoy». De hecho, los diputados de ERC escenificaron su rechazo al encarcelamiento y juicio a los líderes del 'procés' con la colocación de claveles amarillos en sus escaños.

El representante de ERC censuró además que en la intervención que abrió la sesión del Congreso el presidente en funciones hablara como si tuviera «mayoría absoluta», un hecho sorprendente porque, en su opinión, «se está más lejos del acuerdo (con el partido morado) que hace más de 24 horas». Y apuntó, en este sentido, que el discurso de Sánchez se alejó de una música que «sonaba bien», en alusión a la apertura de las negociaciones.

JxCat prevé votar en contra de la investidura, con el visto bueno de los tres diputados presos Incógnita despejada

En todo caso, señaló que «aún queda debate» y que espera que el dirigente socialista «tenga la oportunidad de arreglar» el ambiente con su socio preferente y de apostar por el diálogo en Cataluña. Los diputados de Esquerra tienen previsto abstenerse.

«Decidido y sin fisuras»

Por el contrario, el desarrollo del debate y el discurso de Pedro Sánchez acabaron por convencer a JxCat para votar en contra. «Decidido y sin fisuras. Los diputados y diputadas de JxCat votaremos unánimemente NO a la investidura de Pedro Sánchez», tuiteó el diputado Jaume Alonso-Cuevillas. En principio, los más proclives a no obstaculizar la formación de Gobierno eran los tres diputados presos del grupo, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, y tras la primera sesión de debate despejaron las dudas también a través de Twitter. «Hemos escuchado el debate y con los precedentes que acompañan al candidato, 'no' a la investidura de Pedro Sánchez», tuitearon desde prisión, un mensaje que replicó a su vez el presidente de la Generalitat, Quim Torra.