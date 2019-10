Rivera aplaude la sentencia del 'procés', pero pide que no haya indultos Rivera, durante la rueda de prensa para valorar la sentencia del 'procés'. / E. P. El líder de Ciudadanos ha vuelto a pedir una reunión con Sánchez y Casado para «analizar lo que hay que hacer ahora en Cataluña» EL CORREO Lunes, 14 octubre 2019, 15:55

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aplaudido la sentencia del 'procés' al asegurar que «hoy se ha hecho justicia», aunque ha asegurado que exigirá al Gobierno que no haya indultos ni privilegios penitenciarios para ninguno de los condenados a prisión. «Hoy hemos ganado los buenos, los demócratas, los que defendemos la Constitución y han perdido los que han querido quitarnos los pasaportes y nos han hecho sufrir«, ha subrayado tras hacerse público el fallo judicial, insistiendo en que para que haya »una justicia verdadera, igual para todos los españoles« no puede haber indultos para los presos del »procés«.

Rivera ha vuelto a pedir una reunión con el presidente del Gobierno en funciones y con el líder del PP, Pablo Casado. «Es el momento de estar juntos, para que el Gobierno, con PP y Cs, podamos analizar lo que hay que hacer en Cataluña para garantizar la seguridad y la Constitución», una vez que han empezado a producirse los primeros altercados en la calle.

Rivera se ha comprometido a estar «al lado del Gobierno» en esta cuestión pero también ha pedido a Sánchez que «rectifique» toda su estrategia de pactos con los independentistas y entienda que no es una solución apoyarse en Quim Torra, Carles Puigdemont o Arnaldo Otegi: «Nunca más España en manos de los independentistas, de los que quieren romper este país».

Sumar, no dividir

Más allá de los errores que atribuye a Sánchez, el líder de la formación naranja ha llamado en este momento «a sumar y no dividir» y ha dicho que los españoles se merecen que en la crisis catalana no haya ni siglas ni apellidos, advirtiendo de que quien haga cálculos electorales con esta cuestión se equivocará. Según Rivera, mucha gente piensa que las penas de cárcel impuestas a nueve de los acusados no son suficientes pero ha insistido en que se ha hecho justicia y ahora toca ponerse del lado del Ejecutivo y demostrar «si eres compatriota o ciudadano con intereses particulares».