El rifirrafe entre Mazón y Rufián a cuenta de su cambio ropa en El Ventorro: «¿Usted se cree que soy idiota?»

El portavoz de ERC ha cargado duramente contra el presidente valenciano en funciones

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Lunes, 17 de noviembre 2025, 14:04

Comenta

Uno de los momentos más tensos entre Carlos Mazón y Gabriel Rufián en la comisión de investigación de la dana se ha producido a cuenta del cambio de ropa del presidente de la Generalitat que tantos comentarios ha suscitado. El portavoz de ERC, que ha cargado duramente contra el dirigente popular, ha sacado a relucir su cambio de ropa tras la polémica comida en El Ventorro.

A su llegada al Cecopi, Mazón apareció con un jersey, una prenda que no lució en su encuentro con Maribel Villaplana en el citado restaurante valenciano. «Usted se cambió en El Ventorro. Los testigos dicen que fue con corbata y entró en el Palau con jersey», le ha dicho el político catalán.

A partir de ahí, se ha producido un rifirrafe entre ambos. «Llevo un jersey en la mochila y cuando tengo frío me lo pongo», le ha contestado el presidente en funciones. La respuesta no ha convencido ni por asomo a Rufián, que ha señalado: «El presidente lleva un jersey para cambiarse en octubre, ¿pero usted se cree que soy idiota?».

El portavoz de ERC ha finalizado su intervención con una serie de descalificativos a Mazón: «Es usted un inútil, mentiroso, incapaz, homicida y un psicópata. Ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho y ojalá el pueblo de Valencia les deje de votar». «Quien utiliza ese lenguaje se describe a sí mismo», se oía decir a Mazón de fondo.

