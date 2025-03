El Rey regresa al pabellón de Cataluña en el Mobile 8 años después

El rey Felipe VI, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, han inaugurado este lunes en Barcelona una ... nueva edición del Mobile World Congress, la feria de tecnología y del mundo digital. El Rey ha llegado al recinto ferial de L'Hospitalet de Llobregat poco antes de las 9.30 acompañado de Sánchez, que ayer no pudo asistir a la cena inaugural del evento por su participación en Londres de una cumbre entre los líderes europeos para abordar la crisis en Ucrania. El jefe del Estado y el presidente del Gobierno, que han departido varias veces antes de asistir a una conferencia, han sido recibidos por el presidente de la Generalitat y por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, entre otras autoridades.

Igual que el recibimiento de ayer de Illa al Rey en la cena inaugural, hacía 8 años que el presidente de la Generalitat no participaba en el besamanos previo al arranque del certamen. Tras el pistoletazo de salida, las autoridades han realizado un recorrido por los diferentes stands, los institucionales y los de las empresas tecnológicas. Hacía 8 años también que el Rey no hacía una parada en el pabellón de Cataluña. Fue en 2017, meses antes de que el independentismo lanzara el 'procés' hacia el 1-O y la DUI del 27-O. La Casa Real y el Govern han realizado estos últimos años gestos de disconformidad mutuos durante el Mobile. Si el presidente de la Generalitat no recibía al Rey antes de la cena, aunque luego estuviera presente en el ágape y hacía boicot en el besamanos, el jefe del Estado eludía la parada en el pabellón de Cataluña. Curiosamente el último presidente que recibió al Rey como lo ha hecho Illa este lunes y ayer domingo fue Carles Puigdemont en 2017, meses antes de los hechos de octubre.

Felipe VI e Illa han coincidido una decena de ocasiones desde que el dirigente socialista fue investido presidente catalán en agosto del año pasado. Desde el primer día, ha tratado de normalizar las relaciones con todas las instituciones del Estado que quedaron tocadas como consecuencia del 'procés'. El recibimiento protocolario del jefe del Ejecutivo catalán al Rey y el regreso de éste al pabellón de Cataluña han completado el restablecimiento de las relaciones, que empezó con una recepción de Felipe VI en audiencia a Illa en la Zarzuela al poco de su toma de posesión.