El rey emérito sobre Froilán: «El divorcio y la falta de autoridad paterna le condujeron a una vida desvergonzada»

Juan Carlos I dedica un extracto de sus memorias a hablar de la relación con su nieto mayor

E. C.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 12:07

Comenta

Las memorias del rey emérito, que acaban de ver la luz en Francia, no dejan indiferente a nadie. La muerte de Franco, su papel en la Transición, su relevo por Felipe VI... Y también, en su faceta más personal, la relación con sus nietos. En concreto, Juan Carlos I dedica un 'capítulo' a Froilán de Todos los Santos.

Asegura el rey emérito tener una gran relación con el mayor de sus nietos. Le ilumina día a día. Reconoce que Froilán lo llegó a pasar francamente mal: «El divorcio de sus padres, unido a cierta falta de autoridad paterna -en alusión a Jaime de Marichalar-, le condujeron a una vida desvergonzada, pero podía ayudarle a encontrar un trabajo y un apartamento», recoge en su libro. De ahí que el joven, cuya figura estaba rodeada de polémicas, decidiera dejar España y poner rumbo en febrero de 2023 a Emiratos Árabes.

Juan Carlos I reconoce que el primer día que fue a desayunar con él, sobre las siete de la mañana, era la hora a la que normalmente él se acostaba. Ahora, añade, parece haberse acomodado a una vida más recta y «sana», pese a suponer para él una especie de encarcelamiento.

El hermano de Victoria Federica cuenta con el apoyo de su abuelo, que «sigue recurriendo a su agenda de contactos para intentar posicionar a su nieto en el mundo empresarial, pero parece que le cuesta», apuntan las fuentes próximas al emérito. La infanta Elena, por su parte, procura hacerle entender que su estancia en Abu Dabi es actualmente la mejor opción para él y para la familia. Y es que, parece que su vuelta tampoco se vería con buenos ojos en Zarzuela, donde temen que su comportamiento pueda volver a influir desfavorablemente en la Corona.

