El Rey emérito comparte abogada con el novio de Ayuso en su demanda contra Revilla

El Rey emérito y Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, comparten abogada. Se llama Guadalupe (Lupe) Sánchez y está al frente de Novalex, una «boutique legal» -así se define en Internet- que tiene oficinas en Madrid y en la Costa Blanca. Con varios casos de cierta relevancia en su cartera, los focos le han vuelto a apuntar este martes cuando se ha comunicado la demanda de Juan Carlos I contra Miguel Ángel Revilla por un presunto delito de injurias, que conlleva la petición de 50.000 euros al expresidente de Cantabria que irían destinados a Cáritas en caso de que el padre de Felipe VI gane.

Licenciada por la Universidad de Alicante, Sánchez, conocida como @proserpinasb en las redes sociales -cuenta con poco más de 3.000 seguidores en Instagram-, también ha ejercido de representante legal del cineasta Carlos Vermut, quien fuera acusado en 'El País' por tres mujeres por supuestos abusos sexuales: el despacho Novalex denunció al diario, a su directora y a los autores del artículo por el contenido del mismo.

Firme defensora de la presunción de inocencia, Sánchez es articulista en el diario 'The Objective', 'Vozpopuli', 'Disidentia' y también participa en la Cope. Además, es autora sendos libros, 'Crónica de la degradación democrática española' y 'Populismo punitivo', publicados por la editorial Deusto y presentados, como ella misma recuerda en su página web, por la presidenta de la Comunidad de Madrid.

En su página web expresa que está especializada en varios aspectos, entre ellos el 'derecho al honor', relacionado directamente con la demanda del Rey emérito contra Revilla. Dice así. «Procedimientos en materia de protección civil del derecho al honor, intimidad personal y propia imagen. Delitos contra el honor: injurias y calumnias. Especialidad en redes sociales». En el caso de Juan Carlos I, el expresidente de Cantabria realizó sus manifestaciones en varios programas de televisión y aseguró, entre otras cosas: «: «Yo estoy contra los corruptos. Yo no he robado en mi vida, ni en pensamiento, y no he sido defraudador porque pago hasta el último céntimo. Y yo quiero que quien me ha representado y me representa, dé ejemplo pero al máximo nivel. Por eso estoy contra él».

Antes de esta demanda de Juan Carlos I, Sánchez, aficionada del Real Madrid según se puede ver en su perfil -tiene una foto con la Liga de Campeones- apareció en los medios por el robo de su ordenador personal y la entrada en su domicilio. Aseguró que el principio no le había dado importancia a la sustracción pero que más adelante consideró que tenía que ver con el caso de González Amador. Con el tiempo, se encontró el ordenador en el Puerto de Algeciras, se detuvo a tres personas y la Guardia Civil descartó que el hurto guardara relación con el novio de Ayuso, al que se le acusa de cometer varios delitos fiscales y de falsedad documental.