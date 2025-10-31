El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El Rey deja a Juan Carlos I fuera de los actos por el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía

Felipe VI impondrá el 21 de noviembre los toisones de oro a la reina Sofía, a Felipe González y a los padres de la Constitución aún vivos

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 14:09

Comenta

Felipe VI entregará el próximo 21 de noviembre en el Palacio Real los últimos cuatro Toisón de Oro concedidos a su madre, la reina Sofía, ... al expresidente del Gobierno Felipe González, y a los dos padres de la Constitución de 1978 que siguen vivos, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca. Será en vísperas del cincuenta aniversario del restablecimiento de la monarquía en España. Un acto institucional que contará con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de las máximas autoridades del Estado pero en el que el gran ausente será Juan Carlos I, principal protagonista de la efemeride. Para ese día, hay previsto un almuerzo familiar y estrictamente privado en el Palacio de El Pardo al que sí está invitado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  2. 2

    Desalojan tres portales de Santurtzi tras derribar un muro de carga en una obra «sin licencia»
  3. 3

    El Ayuntamiento de Bilbao cierra las terrazas de Marzana tras meses de protestas vecinales
  4. 4

    Muere a los 77 años Luis Zubero, ciclista del mítico equipo KAS que tanto asustaba a Eddy Merckx
  5. 5

    La directiva da el pistoletazo de salida a la ampliación del aforo de San Mamés
  6. 6 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  7. 7 Multan con 1.000 euros a un local hostelero de la playa de Ereaga que debe 200.000
  8. 8

    Los responsables del camping Arenas de Ajo se enfrentan a cuatro años de prisión
  9. 9

    La asombrosa peripecia de un escalador vizcaíno de 16 años
  10. 10

    Bilbao subirá del 25 al 75% el recargo del IBI a las 9.191 viviendas vacías que hay en la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Rey deja a Juan Carlos I fuera de los actos por el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía

El Rey deja a Juan Carlos I fuera de los actos por el 50 aniversario de la restauración de la Monarquía