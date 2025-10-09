El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Rey avisa de que la «desafección» ciudadana hacia las instituciones «abre la puerta a los populismos»

Felipe VI toma la palabra en el congreso sobre Gobierno abierto de Vitoria

David Guadilla

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:49

Comenta

El Rey ha alertado en Vitoria, durante la última jornada de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto, del «proceso de desafección ciudadana ... hacia algunos aspectos de nuestros sistemas democráticos», una «insatisfacción» que supone una «brecha» que «abre la puerta al auge de los populismos, a una polarización más intensa y a un progresivo distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones». Felipe VIha destacado durante su intervención la importancia de «sostener un activo democrático fundamental» para la democracia, como es la «confianza» en las instituciones.

