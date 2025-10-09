El Rey avisa de que la «desafección» ciudadana hacia las instituciones «abre la puerta a los populismos»

El Rey ha alertado en Vitoria, durante la última jornada de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto, del «proceso de desafección ciudadana ... hacia algunos aspectos de nuestros sistemas democráticos», una «insatisfacción» que supone una «brecha» que «abre la puerta al auge de los populismos, a una polarización más intensa y a un progresivo distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones». Felipe VIha destacado durante su intervención la importancia de «sostener un activo democrático fundamental» para la democracia, como es la «confianza» en las instituciones.

El jefe del Estado ha tomado la palabra en un foro por el que han pasado diferentes miembros del Gobierno y que ha reunido en la capital a numerosos expertos y representantes internacionales. El martes también pronució un discurso Pedro Sánchez en el que se mostró contundente y habló de «tolerancia cero» con la corrupción. Unas palabras que llegan en un momento muy complejo, con los procesos abiertos a su esposa, Begoña Gómez, así como a su hermano y a destacados exdirigentes del PSOE como José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

Felipe VI, como era de esperar, no se ha referido a ningún caso concreto, pero sí ha aprovechado el marco para defender la legitimidad del sistema democrático y advertir sobre los peligros que le acechan. En este contexto, el Rey ha recordado que, aunque hasta hace no demasiado la democracia «aparecía como un sistema indiscutible e inamovible», se trata de un modelo que muestra debilidades. «Los datos con los que contamos reflejan que las democracias están en retroceso en muchas partes del mundo».

En un discurso plagado de constantes referencias a la situación mundial, el Monarca ha recalcado que «asistimos a nivel global a un proceso de desafección ciudadana hacia algunos aspectos de nuestros sistemas democráticos» y a un «progresivo distanciamiento entre la ciudadanía y las instituciones». De ahí que haya pedido refoerzar una «confianza» que «nace de la coherencia entre las palabras y las acciones y que se consolida a través del ejemplo».

Felipe VI, quien ha alabado la importancia del congreso de Vitoria, ha recalcado que «la vitalidad de la democracia depende de un compromiso colectivo. Por eso todos tenemos el deber de protegerla y fortalecerla».