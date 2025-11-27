El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pradales saluda a la reina Letizia durante la cena de gala ofrecida al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter.

Pradales saluda a la reina Letizia durante la cena de gala ofrecida al presidente de la República Federal de Alemania, Frank-Walter. Efe

El Rey agradece a Steinmeier su visita a Gernika, «un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos»

El presidente alemán señala en presencia del lehendakari Pradales que «la guerra de Ucrania de Putin ha puesto en jaque el sistema de defensa de la Unión Europea»

David Guadilla

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:30

Comenta

El Rey Felipe VI ha agradecido al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, su visita a Gernika -que tendrá lugar este viernes-, y ha calificado ... el bombardeo producido durante la Guerra Civil como «un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  3. 3 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  4. 4 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  5. 5 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  6. 6 Condenan a una empresa a indemnizar a un trabajador vasco por cambiarle al turno de tarde
  7. 7 El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez
  8. 8

    15.000 euros al año para revivir el Antón de Artxanda
  9. 9

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  10. 10

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Rey agradece a Steinmeier su visita a Gernika, «un recordatorio del horror al que conducen los totalitarismos»