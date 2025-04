Revilla califica la demanda que le ha puesto el rey emérito: «Es injusto y mezquino»

I.J. Miércoles, 2 de abril 2025, 10:36 | Actualizado 10:56h. Comenta Compartir

«Es injusto y mezquino». Así ha calificado Miguel Ángel Revilla, secretario general del Partido Regionalista de Cantabria, la querella interpuesta por la abogada del rey emérito Juan Carlos de Borbón ... , que le pide 50.000 euros por las «expresiones calumniosas e injuriosas» que ha vertido contra él entre 2022 y 2025. En su rueda de prensa, el expresidente de esta comunidad, ha asegurado este miércoles que «no me arrepiento ni voy a echar más leña al fuego. No creo que haya cometido ningún delito porque no he dicho nada que no sea cierto».

En ese sentido, Revilla no ha podido evitar la sorpresa por la querella de «un rey inmune y poderoso a un ciudadano de 82 años». «¿Por qué no se ha querellado contra Bárbara Rey o contra Corinna, que dijo que tenía una máquina de contar dinero en La Zarzuela?», se ha preguntado el líder regionalista. El expresidente de Cantabria también ha vuelto a ser muy duro con el emérito hasta el punto de asegurar que «si no existiera la inviolabilidad del rey, Juan Carlos I estaría como Le Pen o como Sarkozy que lleva un aparato para localizarle». Por todo ello, asegura que se defenderá «como un ciudadano más». «Me he rebelado contra las injusticias y los privilegios», ha añadido recordando que durante toda su carrera política ha denunciado la corrupción y a los políticos que han abusado de su posición para enriquecerse ilegalmente. En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

