El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carles Puigdemont, líder de Junts, y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno EP

La reunión entre Zapatero y Puigdemont concluye sin avances para atar la legislatura

Junts mantiene la prórroga a los socialistas a la espera de la negociación de Presupuestos y antes de tomar una decisión en otoño sobre si rompe o no con Sánchez

Cristian Reino
Paula De las Heras

Cristian Reino y Paula De las Heras

Madrid

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:01

La última reunión celebrada este jueves entre el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, concluyó sin avances, ... según han coincidido este viernes desde ambas partes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Propietarios de Bizkaia y Cantabria luchan contra el derribo de 50 casas en Laredo
  2. 2 La serie rodada en un pueblo vizcaíno de 1.800 habitantes que arrasa en Netflix siete años después de su estreno
  3. 3

    Los inquilinos del inmueble de Mazarredo, «horrorizados por tener que irse para que hagan un hotel»
  4. 4

    Muere una turista vasca en un accidente de bicicleta en Ecuador
  5. 5

    La empresa Fundiciones Palacio de Basauri anuncia el cierre a su plantilla
  6. 6 Una empleada de hogar sin papeles es despedida en Bizkaia por faltar al trabajo tras una operación de apendicitis
  7. 7 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer
  8. 8

    Mikel González sobre Djaló: «Después de una mala temporada no podíamos permitir una segunda similar en el Athletic»
  9. 9 El día que Angelina Jolie y Brad Pitt se perdieron en Bilbao y pidieron ayuda a un barrendero
  10. 10

    Así es el plan de paz de Tony Blair para Gaza que apoya Trump

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La reunión entre Zapatero y Puigdemont concluye sin avances para atar la legislatura

La reunión entre Zapatero y Puigdemont concluye sin avances para atar la legislatura