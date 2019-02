Retortillo lanza su campaña a la Alcaldía de Barakaldo Retortillo, en la presentación de esta mañana. / Fernando Gómez «Vengo a trabajar por esta ciudad desde la Alcaldía», augura el consejero de Turismo del Gobierno vasco, que dejará su actual cargo «en un par de semanas» KOLDO DOMÍNGUEZ Barakaldo Jueves, 7 febrero 2019, 14:37

Alfredo Retortillo trabaja ya en modo candidato a las elecciones de mayo. El aún consejero de Turismo del Gobierno vasco ha presentado esta mañana su candidatura al Ayuntamiento de Barakaldo por el PSE con un mensaje claro y directo. «Vengo a trabajar por esta ciudad desde la Alcaldía», ha asegurado ante la atenta mirada de varios altos dirigentes del partido, entre ellos, Miguel Ángel Morales y Begoña Gil. Y lo ha hecho en uno de los lugares más emblemáticos de Barakaldo, el edificio Ilger, donde durante décadas se generaba la energía para Altos Hornos de Vizcaya, el corazón y motor industrial de la ciudad.

Los socialistas vascos han marcado como una prioridad absoluta recuperar en mayo el gobierno municipal, perdido hace cuatro años a manos del PNV y que supondría un impulso para el partido en la Margen Izquierda, su feudo histórico e importante granero de votos. Buena prueba de esa decisión estratégica es la arriesgada apuesta de 'sacrificar' a uno de sus tres consejeros en el Ejecutivo autónomo para situarlo como el «mejor candidato posible» a la Alcaldía. «Acepto con ilusión y responsabilidad la confianza de mi partido. Como baracaldés, no hay nada más importante para mí que esta ciudad», ha afirmado esta mañana Retortillo.

En el PSE defienden que su candidato tiene «claras» opciones de recuperar la Alcaldía. «Hay partido», apuntan. Y para ganarlo, los socialistas «van con todo». Y en esa apuesta se enmarca el acto político programado este sábado en el BEC, en el que Retortillo compartirá escenario con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su primera intervención oficial como candidato, el todavía consejero ha dejado pinceladas de las líneas que guiarán su campaña. No ha dado detalles de su programa electoral, pero sí ha hablado de «orgullo», «sacrificio» y de «deudas históricas» que Euskadi tiene con Barakaldo. «Esta ciudad puede y debe sentirse orgullosa de su contribución a la riqueza y desarrollo de Bizkaia y Euskadi, que hoy no serían lo que son sin esa aportación decisiva», ha afirmado. «Pero existe una deuda con esta ciudad y su gente, con toda la Margen Izquierda y zona minera. Sigue sin reconocerse el papel que tuvo en el desarrollo de este país ni el papel que le corresponde como cuarta ciudad. Sus intereses han estado supeditados a otras estrategias», ha denunciado en una velada crítica al PNV.

En ese sentido, ha puesto sobre la mesa dos ejemplos que demuestran, a su entender, cómo la ciudad ha sido «relegada» en «demasiadas ocasiones»: que en su término municipal se ubique el mayor centro de exposiciones de Euskadi, el BEC, pero que no se le asocie el nombre de Barakaldo sino el de Bilbao. O que pese a ser conocida como la 'ciudad fabril', ninguno de los centros de innovación tecnológica e industrial promovidos en las últimas décadas en el País Vasco «se ha instalado aquí». «Lucharé con todas mis fuerzas para que se reconozca la importancia y el peso de Barakaldo en Bizkaia y Euskadi», ha asegurado Retortillo.

Pasar página

Ese 'partido' al que se refieren en el PSE lo disputará contra el PNV. Retortillo no ha hecho referencia alguna a los jeltzales ni a la actual alcaldesa, Amaia del Campo, pero sí ha apuntado que es necesario que la ciudad «pase página» de los últimos cuatro años y reciba «lo que se merece». «Los vecinos esperan de las instituciones respuestas eficaces que atiendan a sus problemas reales y que no pierdan el tiempo creando otros», ha argumentado. «Como cuarta ciudad de Euskadi y una de las más importantes de España, debemos estar en condiciones, no sólo de ser motivo de orgullo para nosotros mismos, sino de ejemplo para otros».

Como ya adelantó este periódico, Retortillo dejará su cargo en Lakua a lo largo de este mes para centrarse de lleno en la precampaña. Hará efectiva su renuncia, que ya se la ha comunicado al lehendakari, «en un par de semanas».