Alzola (Vox) a Aznar: «Yo le hablo cuando quiera mirándole a los ojos de la derechita cobarde» Nerea Alzola y Santiago Abascal, en una imagen de archivo. / Igor Aizpuru La candidata por Bizkaia replica al expresidente, quien este miércoles retó a los dirigentes del partido de Abascal a que «me digan a la cara derechita cobarde» ELCORREO Jueves, 28 marzo 2019, 17:09

No ha tardado Vox en responder a José María Aznar, quien este pasado miércoles retó a los dirigentes del partido de Santiago Abascal a que le miren a la cara, le mantengan la mirada y le digan que representa a la «derechita cobarde». Desde Vox se lanzó esta semana el mensaje de que «los valientes» votarán a esta formación en las elecciones general y la «derechita cobarde» optará por el PP. Pues bien, la respuesta más contundente a Aznar ha llegado desde Bizkaia. Su candidata, exparlamentaria y ex oncejal popular, Nerea Alzola, no se ha andado con rodeos y ha reaccionado con virulencia: «Yo le hablo cuando quiera mirándole a los ojos de la derechita cobarde. Y se lo explico detenidamente mientras le mantengo la mirada cuanto precise. Y a su protegido (en referencia a Casado). Solo faltaba».

Santiago Abascal tampoco ha perdido la oportunidad para hurgar un poco más en la herida. «La derechita cobarde ha preservado el nefasto legado de Zapatero».

El PP otra vez actuando como la "derechita cobarde" y ahora también como la "derechita mentirosa" que no cumple sus acuerdos con VOX. Pero no es raro, tampoco cumplía sus promesas electorales. https://t.co/tE3nw3UcVf — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) March 28, 2019

También la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, cree que las palabras de Aznar no dejan en buen lugar a Casado, al que trata «como a un hijo que necesita protección». «¡Qué forma más absurda de debilitar a su propio candidato!».