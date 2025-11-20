El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agentes de la UCO salen de la sede de Acciona en Bilbao durante el registro del pasado viernes, que duró más de 14 horas. Ignacio Pérez

El registro de Acciona en Bilbao intervino documentos clave de negocios de la 'trama Cerdán'

Agentes de la UCO acudieron al Gobierno vasco para requerir datos sobre las cooperativas de Antxon Alonso, a las que también accedieron

Xabier Garmendia

Xabier Garmendia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

El levantamiento parcial del secreto de sumario sobre el 'caso Cerdán' ha permitido conocer el detalle de los registros que la Unidad Central Operativa (UCO) ... de la Guardia Civil practicó el pasado viernes; entre ellos, el de la sede de Acciona en Bilbao. Una diligencia que se extendió durante más de 14 horas y en la que los agentes intervinieron tanto dispositivos electrónicos como documentación sobre algunos de los principales negocios de la supuesta trama corrupta liderada por el exsecretario de Organización del PSOE.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso urgente de la Aemet por nevadas en cotas bajas y por precipitaciones intensas en Euskadi
  2. 2

    Cinco expedientes a policías locales de Basauri derivan en un 60% de bajas
  3. 3

    Aburto sobre el problema de la vivienda en Bilbao: «Tengo un hijo de 31 años que se está volviendo loco para buscar piso y nada le resulta accesible»
  4. 4 Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre
  5. 5

    Un exalumno acosado en el mismo instituto de Plentzia dice que el centro conocía el asedio a la profesora
  6. 6

    Primer juicio contra una astronauta por un supuesto delito cometido en el espacio
  7. 7 ¿Quién podrá acceder a la zona de bajas emisiones de Barakaldo? Descubre todas las autorizaciones
  8. 8

    El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
  9. 9 Platos creativos y una cuidada carta de vinos
  10. 10 Ola de frío en Bizkaia: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El registro de Acciona en Bilbao intervino documentos clave de negocios de la 'trama Cerdán'

El registro de Acciona en Bilbao intervino documentos clave de negocios de la &#039;trama Cerdán&#039;