La reforma del Estatuto agudiza las discrepancias entre los partidos vascos

El nuevo líder del PNV reclamó la pasada semana «confidencialidad» en todo lo relacionado con la reforma del Estatuto de Gernika si se quería que ... el proceso llegara, esta vez sí, a buen puerto después de un buen número de intentos fallidos. Y ayer fue el propio Aitor Esteban quien no siguió su recomendación. Y tampoco el presidente de los populares vascos, Javier de Andrés. Ambos aprovecharon sendas apariciones públicas para poner el foco en los planteamientos que, respectivamente, hacen EH Bildu y PSE sobre esta cuestión.

Esteban fue el primero en abordar la cuestión. En una entrevista en Euskadi Irratia, reconoció que «no es conveniente hablar una y otra vez en los medios» para acto seguido volver a cargar contra EH Bildu por «tener prisa» en un tema que parece que es «a vida o muerte» pero en el que la izquierda abertzale «nunca ha estado ahí». «¿Y ahora piden ambición? ¿Es el año 0? ¿Empieza ahora la vida? ¿Tenemos que empezar ahora a correr porque alguno tiene prisa? Algunos hemos estado años y años primero creando este autogobierno, luego reforzándolo, y posteriormente ampliándolo, y vamos a seguir haciéndolo. Bienvenidos los otros. Pero hagamos las cosas con esmero y bien (...) con tranquilidad y discreción», valoró.

El líder jeltzale aseguró que no dudará en aprovechar cualquier «rendija» que encuentre para ampliar el autogobierno «si hay oportunidad». Pero deslizó varias ideas para rebajar cualquier expectativa. Insistió en que va a ser un proceso «largo» que necesitará el voto en las Cortes Generales de «muchos partidos», por lo que no es conveniente «adelantar fechas». E incluso se puso en un escenario en el que no haya «oportunidad» de sacar adelante un acuerdo y la reforma vuelva a fracasar. «Los pasos que se den serán beneficiosos, si no se puede lograr ahora, para otra ocasión», afirmó.

Nación de ciudadanos

Javier de Andrés, por su parte, confesó su «preocupación» por la postura que el PSE pueda adoptar sobre el nuevo estatus. En concreto, que «entre en el discurso nacionalista» y acabe por asumir el concepto de «nación de identidades» frente a la idea de «nación de ciudadanos» sobre la que se construyó un «consenso europeo» a partir de la Segunda Guerra Mundial. Una idea que «llevó a grandes catástrofes y desastres» en Europa en el sigo XX.

Consideró que asumir el discurso «identitario» de los nacionalistas supondría «defender la antiEuropa». «Si giran hacia esas posiciones, los socialistas acabarán por dar un paso atrás de cien años», aseguró. Por ello, De Andrés emplazó a los de Eneko Andueza a «repensar» su postura y a no entrar «en un juego pernicioso para la convivencia».