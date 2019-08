El PP recuerda a Sare los 231 asesinatos sin esclarecer y exige a los presos que colaboren La secretaria general del PP vasco, Amaya Fernández, en la rueda de prensa de ayer. / nerea regueira Acusa al colectivode apoyo a los reclusos de ETA de «no favorecer ni la reinserción ni un escenario presidido por la Justicia» KOLDO DOMÍNGUEZ Viernes, 23 agosto 2019, 01:10

Una de las prioridades que el PP vasco se ha marcado para el curso político que arranca la próxima semana es mantener su «compromiso» por la «dignidad de las víctimas» de ETA y por la elaboración de un 'relato' del medio siglo de terrorismo que padeció Euskadi que se ajuste a la «verdad de lo sucedido». En ese objetivo se enmarca su denuncia de los últimos 'ongi etorris' a presos etarras que tuvieron lugar en Gipuzkoa, así como de la exhibición de fotografías de reclusos en una txosna de El Arenal de Bilbao.

La secretaria general de los populares vascos, Amaya Fernández, presentó ayer una nueva iniciativa que se enmarca dentro de esa dinámica. La dirigente conservadora anunció que su partido enviará a Sare -red ciudadana de apoyo a los presos de ETA- el listado «con nombres y apellidos» de las personas asesinadas por la banda terrorista cuyos casos aún no han sido esclarecidos. En total, 231 asesinatos no resueltos. El PP vasco quiere que los responsables de Sare trasladen esa lista a los reclusos para que estos ayuden a arrojar luz sobre los autores de las muertes y las circunstancias de los atentados.

«Les pedimos que no sólo les hagan llegar el listado, sino que les insten a abandonar la disciplina férrea a la que les somete el EPPK -colectivo de presos- y que renieguen de su pasado criminal, inicien el camino de la reinserción y colaboren con el esclarecimiento de sus brutales crímenes», explicó Fernández. «Un preso reinsertado colabora en el esclarecimiento de asesinatos. Uno orgulloso de su pasado, no», reflexionó.

Propaganda

Esta iniciativa de los populares coincide en el tiempo con la manifestación que cada año organiza Sare durante las fiestas de Bilbao y que hoy recorrerá las calles de la ciudad para reclamar el fin de la dispersión. El PP enmarca ese acto en el intento de la izquierda abertzale de utilizar las fiestas que se celebran en toda Euskadi para acaparar «protagonismo público» y «llenar de propaganda» los espacios públicos.

En este caso, el PP acusa directamente a Sare, a la que señala como una de las responsables de que los presos encarcelados no abandonen la disciplina del EPPK, colaboren con la Justicia y participen en programas similares a la 'vía Nanclares'. «Los promotores de la marcha de mañana (por hoy) no están favoreciendo ni la reinserción de los reclusos ni un escenario presidido por la Justicia», argumentó Fernández. La dirigente popular también defendió la política de dispersión de presos, «avalada» por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, que sentenció que no vulnera los derechos de los reclusos.

Con esta iniciativa -y otras similares puestas en marcha en los últimos meses- los populares vascos también quieren poner de manifiesto que son, en su opinión, la única formación política vasca que defiende la memoria de las víctimas y mantiene la exigencia a la izquierda abertzale de condenar el terrorismo como paso previo para mantener relaciones políticas normalizadas. Aunque Fernández no lo citó ayer -sólo dejó caer que realiza esta labor en la «más absoluta y preocupante soledad»-, sus críticas se dirigen principalmente hacia el PSE, a quien acusa de no ser lo suficientemente exigente con la izquierda abertzale.

Las comparsas se suman a la marcha en favor de los reclusos Bajo el lema 'Es tiempo de desatar nudos', Sare ha organizado hoy su tradicional manifestación de la Aste Nagusia bilbaína en favor de los derechos de los presos de ETA. La marcha arrancará a las 12.30 hora de la plaza Moyua y contará con el respaldo del colectivo de comparsas para reclamar el «fin del régimen de excepcionalidad» penitenciaria que se aplica «a los presos vascos» y el «retorno a sus casas». Sare hizo ayer un llamamiento a «ir cerrando heridas de tantos años de confrontación», a «empatizar», a «ponerse en el lugar del otro» y a, «sin olvidar, no odiar para poder avanzar». «Desde que Sare nació hace cinco años, se ha abierto un nuevo tiempo que brinda una oportunidad para avanzar en la resolución, la paz y la convivencia. ETA se ha disuelto, el colectivo de presos vascos ha continuado dando pasos y lo seguirán haciendo a pesar de que desde el ámbito de la justicia y la política en el Estado español se ha continuado respondiendo con más represión en las cárceles», aseguró ayer Sare, cuyos portavoces leerán hoy un comunicado antes del inicio de la marcha.