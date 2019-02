El PNV recuerda a Sánchez que debe «consultarles» antes de convocar elecciones Pedro Sánchez saluda a Aitor Esteban,. tras triunfar la moción de censura. / EFE Aitor Esteban anuncia que el grupo jeltzale no presentará enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado OLATZ BARRIUSO Martes, 5 febrero 2019, 13:52

El PNV ha recordado este martes a Pedro Sánchez su «compromiso» de «consultar» a Sabin Etxea antes de convocar elecciones generales, una garantía que los jeltzales exigieron en su día al presidente del Gobierno a cambio de su respaldo a la moción de censura que le aupó al cargo. El portavoz peneuvista en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, se ha pronunciado en este sentido esta mañana, tras anunciar que su grupo ha decidido no presentar enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado.

La decisión del PNV, adoptada en el EBB del lunes, era de esperar, en coherencia con la posición que siempre ha defendido, la de dar tiempo a Sánchez y allanarle el camino para alargar la legislatura y así «frenar» una posible mayoría del bloque PP-Ciudadanos-Vox. Según ha explicado Esteban, aunque las especulaciones sobre el posible retraso del TAV hicieron saltar «la alarma», la situación se ha podido «reconducir» gracias a un «diálogo fluido» entre los jeltzales y el Ejecutivo de Sánchez. «Hay que darle un margen de confianza al Gobierno», ha subrayado Esteban.

No obstante, la formación jeltzale asume que de poco servirá su gesto a favor de la tramitación de las Cuentas si los soberanistas catalanes no flexibilizan sus posiciones, una opción que Sabin Etxea ve del todo improbable. La votación para decidir si los Presupuestos se devuelven al Gobierno o prosiguen su tramitación coincidirá, apenas veinticuatro horas después, con el inicio del juicio contra los procesados por el 1-O en el Tribunal Supremo y tanto ERC como el PDeCAT ya han anunciado que mantendrán sus enmiendas de totalidad si Sánchez no improvisa antes una solución «política» a la cuestión catalana.

Guiño a Sánchez

El Gobierno central, no obstante, ha asumido que no tiene margen para hacer ningún gesto más con el soberanismo catalán y el PNV es plenamente consciente de ello. De ahí que, más allá de su guiño a Sánchez (ahora mismo es su único aliado fiable), el PNV le haya recordado también que en su discurso tras ganar la moción de censura se comprometió a «consultar» con el PNV cualquier posible adelanto electoral.

La postura del independentismo catalán ha resucitado las especualaciones sobre un posible adelanto de las urnas y para el PNV es de capital importancia que las generales no coincidan con las municipales, forales y europeas del 26 de mayo. De ahí que, como ha hecho hoy Esteban, insistan en que, aun sin Presupuestos, Sánchez tiene «mucho margen» para seguir gobernando.