Sánchez, a Iglesias: «La desconfianza es recíproca» El presidente del Gobierno no tira la toalla y explorará «otras fórmulas» para recabar el apoyo de Unidas Podemos y evitar así una repetición electoral MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Miércoles, 7 agosto 2019, 15:46

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que la desconfianza con Unidas Podemos es «recíproca» tras la investidura fallida del pasado 25 de julio en la que no logró materializar un acuerdo para un gobierno de coalición con la formación morada. «Tanto insistía Pablo Iglesias en que no confiaba en el PSOE, que somos nosotros quienes hemos acabado desconfiando de él», le ha reprochado.

Aún así, Sánchez ha asegurado que «no tira la toalla» para lograr una investidura que evite una repetición electoral, para lo cual ha reclamado una vez más el apoyo de Unidas Podemos y la abstención de PP y Ciudadanos. «No pierdo la esperanza, no tiro la toalla, creo que los españoles no se merecen volver a las elecciones», ha dicho Sánchez tras mantener el tradicional despacho de verano con el Rey.

El encuentro en el Palacio de Marivent llega después del llamamiento hecho por Felipe VI el pasado domingo a las formaciones políticas para resolver el bloqueo y buscar una «solución» que permita evitar a los ciudadanos volver a pasar por las urnas. «Esperemos que haya margen para que los partidos que tienen la confianza de los ciudadanos después de las últimas elecciones puedan encontrar una solución y si no la encuentra, pues también hay una solución dentro de los cauces constitucionales», señaló el monarca.

Explorará «otras fórmulas»

Sánchez ha asegurado que comparte el deseo del jefe del Estado para que no haya que poner las urnas el próximo 10 noviembre y, por ello, explorará «otras fórmulas» para recabar el apoyo de Unidas Podemos. «Hay muchas opciones para poder entendernos y materializar ese gobierno progresista», ha sentenciado.

También ha apelado a la «responsabilidad» del resto de formaciones políticas para que se abstengan y tengan que ser las fuerzas independentistas las que faciliten la conformación de un Ejecutivo. «La sociedad quiere que se materialice el mandato de las pasadas elecciones del 28-A. Eso no solo interpela a Unidas Podemos, también a PP y Ciudadanos, que deberían no bloquear la formación de un Gobierno, porque saben que no hay alternativa», ha enfatizado.