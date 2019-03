El PP realiza un vídeo con Epi y Blas para atacar a Vox y PSOE 01:00 Blas dice a su amigo que si vota al partido de Abascal está «apoyando a Sánchez y a toda la tropa de independentistas» EL CORREO Miércoles, 13 marzo 2019, 18:55

El Partido Popular ha utilizado las figuras de Epi y Blas para atacar a Vox y PSOE. En un vídeo difundido a través de las redes sociales y grupos de WhatsApp pero no en los canales oficiales del partido, la famosa pareja de Barrio Sésamo explica que el voto a la formación de Santiago Abascal acabaría beneficiando a los intereses de Pedro Sánchez.

En el vídeo, de un minuto de duración, Epi le dice a Blas que votará el próximo 28 de abril a Vox para «echar a Pedro Sánchez de la Moncloa» porque solo quiere «quitarle las llaves del Falcon» al presidente del Gobierno. Su compañero Blas le contesta que si «vota a Vox estás apoyando a Sánchez y a toda la tropa de independentistas». Un argumento que no convence a su compañero, por lo que Blas le explica cómo se hace el reparto de escaños en España atendiendo a la Ley D'Hondt.

«En nuestra provincia de Barrio Sésamo se necesitan mil votos para conseguir un escaño. Imagínate un partido constitucionalista tiene 998 votos, pero Don Pimpón y tu votásteis a Vox. Ni un partido ni otro consiguen así escaños y todos esos votos se pierden», prosigue Blas.

«Votar con la cabeza»

Es más, le recalca que si eso mismo ocurriera en muchas provincias se perderían «cientos de miles de votos» y «Sánchez y Begoña seguirían en el Falcón», en alusión a la esposa del presidente del Gobierno, que aparece retratada en la cinta como la cerdita Peggy.

Por eso, Blas avisa a Epi que «aprenda a votar con la cabeza» porque si va a votar a «lo loco» en las elecciones, en vez de «echar al okupa de la Moncloa, se comprará otro colchón y seguirá riéndole los chistes a los separatistas».

Precisamente, este miércoles Pablo Casado ha hecho hincapié en un acto en Zaragoza en un mensaje similar y ha pedido no fraccionar el voto del centro-derecha. Tras destacar que el Partido Aragonés (PAR) ha decidido no presentarse a las generales, dice que «ojalá otros partidos también hicieran este análisis de responsabilidad» porque eso impediría la «división del voto» y que no saliera beneficiado el PSOE y Podemos.