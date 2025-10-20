Ramiro González afea a Bildu que reivindique «con normalidad» la trayectoria de etarras Otegi asegura que la relación con el PNV «ha cambiado» con la llegada de Esteban al EBB, «y no para bien»

Iñigo Fernández De Lucio Lunes, 20 de octubre 2025, 00:14

El diputado general de Álava, el jeltzale Ramiro González, afeó este domingo a EH Bildu que «está ya con absoluta normalidad reivindicando la trayectoria personal de miembros de ETA que han causado mucho daño y mucho dolor». Se refería al mensaje difundido por EH Bai y compartido por Sortu en homenaje a Jakes Esnal, fallecido el viernes. Esnal, miembro de ETA, fue uno de los autores del atentado contra la casa cuartel de Zaragoza en el que murieron once personas, entre ellas cinco niños.

En una entrevista radiofónica, González también cargó contra EH Bildu por «no ser capaz de condenar» los violentos disturbios del pasado 12 de octubre cuando radicales de extrema izquierda se enfrentaron a miembros de la Falange en Vitoria. La coalición soberanista es «absolutamente incapaz de condenar lo que hemos visto todos, jóvenes encapuchados que no venían realmente para enfrentarse con la Falange, sino a cargar contra la Ertzaintza y a causar daños en negocios y en comercios», censuró.

Por otro lado, el secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, lamentó este domingo que la relación con el PNV «ha cambiado, y no para bien» desde que Aitor Esteban sustituyó a Andoni Ortuzar al frente del EBB. Otegi explicó que solía hablar «una o dos veces al mes» con Ortuzar y el exburukide Joseba Aurrekoetxea pero que Esteban «ha decidido cambiar esa relación». También Eneko Andueza, líder del PSE, ha desvelado que el contacto con su socio no es tan fluido ahora, aunque el presidente del PNV dio este domingo por «reconducida» la polémica y avanzó que habrá una interlocución «más frecuente al más alto nivel».