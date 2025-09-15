Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes
Junts exige al PSC alienarse con las propuestas de resolución que los nacionalistas presentarán en el debate de política general a principios de octubre
Barcelona
Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:38
Junts ha lanzado este lunes un nuevo órdago a los socialistas. Tras una reunión del grupo parlamentario juntero de la Cámara catalana en Waterloo, los ... postconvergentes han puesto fecha al final de la prórroga que concedieron hace ya un año a los socialistas. Si el PSC en el debate de política general de principios de octubre (del 7 al 9) no se alinea con las propuestas de resolución de Junts, «no habrá más camino que recorrer» juntos, ha advertido la portavoz de Junts en el Parlament, Mónica Sales.
«Pasarán cosas», ha avisado la dirigente soberanista. Junts ha señalado que presentará 22 propuestas de resolución y exige al PSC no «torpedear» sus iniciativas, como puede ser una moción a favor del concierto económico, como algunas ya presentadas por los junteros y que el PSC votó en contra, tumbándolas junto al PP y Vox.
