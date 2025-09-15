El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El 'expresident' Carles Puigdemont, hace dos semana en Bruselas. AFP

Puigdemont lanza un nuevo ultimátum a Sánchez: amenaza con romper en menos de un mes

Junts exige al PSC alienarse con las propuestas de resolución que los nacionalistas presentarán en el debate de política general a principios de octubre

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 15 de septiembre 2025, 15:38

Junts ha lanzado este lunes un nuevo órdago a los socialistas. Tras una reunión del grupo parlamentario juntero de la Cámara catalana en Waterloo, los ... postconvergentes han puesto fecha al final de la prórroga que concedieron hace ya un año a los socialistas. Si el PSC en el debate de política general de principios de octubre (del 7 al 9) no se alinea con las propuestas de resolución de Junts, «no habrá más camino que recorrer» juntos, ha advertido la portavoz de Junts en el Parlament, Mónica Sales.

