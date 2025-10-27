El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, interviene en el Parlamento Europeo, ante la mirada de Pedro Sánchez. EP

Puigdemont, dos años de martirio al Gobierno

Sánchez ha respondido a cada órdago de Junts con cesiones y la convicción de que el miedo a las derechas españolas actuaba de cortafuegos. Pero el temor del expresident es hoy a la ultra propia, Aliança Catalana

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 27 de octubre 2025, 16:54

Comenta

Era el clavo ardiendo al que se agarraba Pedro Sánchez en la campaña para las elecciones generales del 23 de julio de 2023, adelantadas por ... él mismo en una maniobra fulgurante para intentar cortocircuitar las aspiraciones del PP que había arrasado en las municipales y locales de dos meses antes. La tabla de salvación pasaba por que el PSOE, de mano de su audacia, aguantara el tipo y que el Junts de Carles Puigdemont hiciera lo propio, para explorar luego la vía a un acuerdo de investidura insólito con un prófugo independentista perseguido por la justicia por intentar desgajar la Cataluña autonómica de la España constitucional. Aquel «de la necesidad, virtud» funcionó, a costa, eso, sí, de que Sánchez no solo se desdijera de su promesa de que iba a traer a Puigdemont desde Waterloo para sentarlo ante el Supremo, sino de que promoviera una ley de amnistía que, dos años después de que fuera la contrapartida al aval de los junteros al tercer mandato del líder socialista, está trabada a la espera de lo que resuelvan la justicia europea y el Tribunal Constitucional español.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  3. 3 Richard Gere y Alejandra Silva ponen fin a su estancia en España
  4. 4 Un hombre viola a un joven en un parque de San Sebastián tras agredirle con la técnica del mataleón
  5. 5

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  6. 6

    La amiga de la Reina se refugia en sus padres cuando llueve
  7. 7

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»
  8. 8 El SEPE impedirá compaginar el subsidio con un trabajo durante más de cuatro meses
  9. 9 El preocupante dato que deja el Athletic en ataque y que no se había visto en 95 años de historia de LaLiga
  10. 10 Muere a los 64 años el exportero vasco José Manuel Ochotorena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Puigdemont, dos años de martirio al Gobierno

Puigdemont, dos años de martirio al Gobierno