El puerto de Pasaia continúa dividiendo a los socios Muestran de nuevo su distancia en el plan para desclasificar esta infraestructura y desoyen la petición de Pradales de no generar «ruido»

Koldo Domínguez Domingo, 12 de octubre 2025, 07:51

Parece que de momento ha caído en saco roto la petición que el lehendakari realizó el pasado viernes a sus consejeros y, en general, a PNV y PSE, de no generar «ruido» y «engrasar y cuidar que su relación sean buena». Apenas unas horas después de que Imanol Pradales pronunciara estas palabras en Ajuria Enea, uno de los miembros de su Gabinete volvió a criticar al 'otro' partido. Fue el socialista Javier Hurtado, titular de Turismo, que afirmó que el PNV «está rompiendo consensos que hasta ahora se habían alcanzado» en materia de euskera. Aseguró, asimismo, que existe «un buen clima de trabajo» en el Consejo de Gobierno, pero que eso no es incompatible con «denunciar el abuso que se pretende con el euskera en la administración o criticar las razones partidistas que están moviendo al PNV».

Además de Hurtado, representantes jeltzales y socialistas volvieron a chocar ayer con contumacia sobre el futuro del puerto de Pasaia. La infraestructura guipuzcoana se ha convertido en el último punto de fricción entre los socios. La parte nacionalista del Gobierno defiende la petición cursada al Ejecutivo central para desclasificarla como bien de interés general para que su gestión pueda ser transferida a Euskadi. Pero la parte socialista discrepa de este movimiento y defiende que será contraproducente para la economía vasca.

Lejos de rebajar el tono y tratar de buscar puntos en común, los parlamentarios Joseba Díez Antxustegi (PNV) y Ekain Rico (PSE) se enrocaron ayer en sus posiciones originales y evidenciaron de nuevo su distancia en este tema. «Lo mejor para el Puerto de Pasaia es que el Gobierno (vasco) pueda tener la competencia para invertir recursos. Si es de interés general, no podemos hacerlo, y estamos viendo que el Gobierno del Estado no le está dedicando todos los recursos que le tiene que dedicar», criticó el portavoz jeltzale en la Cámara de Vitoria en una tertulia radiofónica.

«Quitarle la calificación de 'interés general' sería un muy mal negocio para Gipuzkoa, para Euskadi, para la economía y para el empleo porque se acabaría con los tráficos internacionales», le replicó el representante socialista, quien aseguró que consejeros nacionalistas opinaban como ellos hace un año. De hecho, Rico confirmó que su partido continuará levantando la voz cada vez que sus socios «se salgan de lo pactado en los principios del acuerdo de Gobierno». «El ejemplo de las transferencias es uno de ellos», añadió.

«Competencias útiles»

Y mientras tanto, los partidos de la oposición observan este enfrentamiento con una mezcla de estupor y regocijo. En esa misma tertulia, Eraitz Sáez de Egilaz (EH Bildu) aseguró que jeltzales y socialistas «han entrado en pánico» con la «bronca» que arrastran desde hace semanas y les pidió «demostrar una clara estabilidad para poder gobernar».

Por el PP, Laura Garrido se situó en la tesis del PSE pero criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por «hacer dejación» en el puerto de Pasaia y al PNV por generar «incertidumbre» entre las posibles empresas afectadas. Por último, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, reclamó centrarse en «cómo se utilizan las competencias para que sean útiles» para la ciudadanía vasca.