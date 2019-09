PSOE y Podemos fracasan en su intento de llegar a un acuerdo tras casi cinco horas de reunión Constatan que su distancia es sideral, dejan en el aire volver a encontrarse y acercan la repetición de las elecciones RAMÓN GORRIARÁN Jueves, 5 septiembre 2019, 23:26

La reunión venía torcida y acabó igual. Los negociadores del PSOE y Unidas Podemos constataron este jueves que sus posiciones están en las antípodas y que la investidura de Pedro Sánchez cada día está más lejos y las elecciones del 10 de noviembre más cerca. «Nos vamos preocupadas», comentó la portavoz adjunta de los morados en el Congreso. La portavoz de los socialistas en la Cámara tampoco escondió su inquietud, pero se mostró más optimista y anunció que intercambiarían «papeles» sin descartar un acuerdo, que en su propio partido considera casi imposible.

Por no haber, no hay siquiera certeza de que vaya a haber una segunda reunión. «Si es posible», apuntó Ione Belarra, se volverán a ver las caras, pero el horizonte está plagado de nubarrones. Más de cuatro horas y media de reunión en el Congreso no sirvió para acercar posturas. Ambas delegaciones mantuvieron un diálogo que las dos partes reconocieron que por momentos fue una charla de sordos. Era la primera cita entre ambas formaciones desde la frustrada investidura de julio y comprobaron que estaban en el mismo sitio que hace 42 días.

No fue una sorpresa porque ocurrió lo que se barruntaba a la vista de las declaraciones previas y el intercambio de mensajes a través de los medios de comunicación, aunque los protagonistas quisieron mostrar un fingido desconcierto. «Se han limitado a presentarnos un programa electoral», se quejó Belarra, aunque era sabido que los socialistas iban a plantear sus 370 medidas para acordar un programa de gobierno. «Nos vamos sinceramente preocupadas», prosiguió.

La dirigente de Unidas Podemos, sin disimular la decepción, explicó que ambas partes se han emplazado «a seguir hablando en los próximos días». Belarra lamentó que la delegación del PSOE se hubiera mostrado «inamovible» en sus posiciones, y rechazó que la oferta socialista fuera «una tercera vía», como la definió Sánchez. En realidad, añadió, «era la primera y única vía, que es la del partido único» en el Gobierno. La dirigente de Unidas Podemos no quiso dar más detalles de lo tratado en una atropellada comparecencia de minuto y medio sin preguntas en plena calle de la carrera de San Jerónimo.

Fuentes de la dirección del partido morado no fueron mucho más explícitas y se limitaron a señalar que los negociadores del PSOE se ciñeron a presentar un documento que ya conocían. «No quieren negociar un Gobierno», añadieron.

La portavoz socialista en el Congreso también constató que las posturas se encuentran en los dos polos, pero su tono fue más conciliador. Lastra explicó que se han «comprometido a intercambiar papeles y documentos y seguir hablando» en los próximos días, aunque tampoco se atrevió a hablar de calendario. Admitió que existen «diferencias», aunque no insalvables, y confirmó que su propuesta era la conocida de las 370 medidas. Sobre ese texto, apuntó Lastra voluntariosa, es posible llegar a un acuerdo en el que «no haya vencedores ni vencidos».

Gobernanza

Los socialistas, indicaron fuentes conocedoras de lo tratado, en ningún momento quisieron abordar el gobierno de coalición reclamado por Unidas Podemos. Solo aceptaron hablar de participación «en la gobernanza» en puestos ajenos al Consejo de Ministros. Algo que Iglesias ya había desdeñado.

Tras este encontronazo, la segunda cita de los negociadores ha quedado en el aire y, de rebote, también está en el alero la que podrían mantener Sánchez e Iglesias la próxima semana. Los planes de La Moncloa eran hacer una ronda del presidente del Gobierno con los líderes del PP, Ciudadanos y Unidas Podemos. Fuentes socialistas habían anticipado, en cambio, que si no se producía un acercamiento en la primera reunión de los equipos no habría entrevista de los dos líderes. Ahora todo depende de la voluntad de Sánchez.

EQUIPO NEGOCIADOR DEL PSOE Vicepresidenta Carmen Calvo Tiene la confianza de Sánchez pese a los recelos en sectores del PSOE Ministra de Hacienda María Jesús Montero Se le atribuye una labor conciliadora en las conversaciones Portavoz Adriana Lastra Es firme defensora del acuerdo con el partido de Pablo Iglesias

EQUIPO NEGOCIADOR DE UNIDAS PODEMOS Podemos Pablo Echenique Capitanea la delegación y ejerce el papel de duro en las reuniones Equo J. López Uralde Es el único diputado de su partido en la alianza morada Podemos Ione Belarra Portavoz adjunta, la navarra es un valor en alza dentro de su partido