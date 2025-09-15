El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El PSOE revela que recibió un «microcrédito» de Cerdán para las primeras Elecciones Generales de 2019

El partido también asegura en su información remitida al Supremo que el exdirigente hizo una donación de 600 euros para investigar la covid

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:04

El PSOE, tal y como le había reclamado el juez, ha remitido al instructor del caso Ábalos-Cerdán-Koldo en el Supremo, Leopoldo Puente, los ... pagos realizados a Santos Cerdán durante los últimos diez años y las donaciones y aportaciones hechas por el exsecretario de Organización. Y en esos 78 folios de documentación, a los que ha tenido acceso este periódico, hay un dato sorprendente: el Partido Socialista asegura que Cerdán concedió un «microcrédito» a su formación política para las primeras Elecciones Generales de 2019, las que tuvieron lugar el 28 de abril de aquel año.

